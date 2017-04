El canario Adrián Guerra rueda su película número 14 en Nueva York

El grancanario Adrián Guerra (Las Palmas de Gran Canaria, 1984) rueda desde el pasado 13 de marzo en Nueva York la película de Dan Fogelman Life Itself, con un reparto protagonizado por Olivia Wilde y Oscar Isaac. Wilde encarnó a la protagonista femenina de Rush (Ron Howard, 2013), mientras que Isaac se ha popularizado por encarnar al nuevo personaje de Poe Dameron en El despertar de la fuerza (Episodio VII), que también aparece en la nueva entrega de la saga, el Episodio VIII, actualmente está en postproducción.



El director Dan Fogelman es guionista de Crazy, Stupid, Love (G. Ficarra, J. Requa, 2011) y Cars (Joe Ranft, John Lasseter, 2006), director de Nunca es tarde (2015) y creador de la serie This is Us, uno de los éxitos de la temporada en Estados Unidos. La nueva película de Adrián Guerra, la número catorce de su filmografía en siete años desde que estrenara en 2010 Buried ( Enterrado, Rodrigo Cortés), cuenta con un reparto en el que también figuran estrellas como Samuel L. Jackson, Annette Bening y Antonio Banderas, y actores como Olivia Cooke y Mandy Patinkin. Cooke es protagonista de la nueva película de Steven Spielberg, Ready Player One, cuyo estreno está prevista para marzo de 2018.



Mandy Patinkin encarna al personaje protagónico de Saul Berenson en la conocida serie televisiva Homeland. Sobre rodajes en las Islas en 2017, el productor de Escaleritas afirma que en su productora, Nostromo Pictures, "están pendientes de las fechas de los actores" para anunciar detalles de los dos que tiene previsto en Canarias.



La película Life Itself es un drama que narra la existencia de dos familias, una de Nueva York y otra española, cuyas vidas se cruzan a lo largo de dos generaciones, conectadas por un trágico suceso. Adrián Guerra destaca que su guión "fue el año pasado número 2 de la Black List de Hollywood".



Se trata de una encuesta que puntúa guiones de cine y hace que se vuelva a poner el foco en proyectos que habían descartado las compañías de Hollywood. La lista se publica el segundo viernes de diciembre de cada año desde 2005. Gracias a la Black List de años anteriores se han producido películas como El renacido (Alejandro G. Iñárritu, 2015), Spotlight (Tom McCarthy, 2015), Argo (Ben Affleck, 2012) y Slumdog Millonaire (Danny Boyle, 2008). Junto a Nostromo Pictures, el filme está producido por las norteamericanas Temple Hill y FilmNation. La película también se rodará en España, durante dos semanas en Sevilla el próximo mes de mayo.



Destaca la participación en el filme como director de casting para la parte española del elenco de Diego Betancor, el cineasta tinerfeño que ha ido consolidándose como técnico en la industria nacional e internacional desde los primeros rodajes de Hollywood en Canarias desde que se iniciara el boom en 2009, uno de los muchos ejemplos de los beneficios que estos rodajes están teniendo para el cine en Canarias.



En lo que va de año, Adrián Guerra ha colocado dos películas suyas en la cartelera nacional, Contratiempo (Oriol Paulo) y El guardián invisible (Fernando González de Molina), cada una con una recaudación superior a los 3,5 millones de euros en taquilla.



Guerra tiene pendientes de estreno en 2017 otras tres. Se trata de las películas The Titan (Lennart Ruff), y Down A Dark Hall (Rodrigo Cortés), ambas parcialmente rodadas en Gran Canaria y protagonizadas por actores como Sam Worthington, Uma Thurman, AnnaSophia Robb y Tom Wilkinson. Sus estrenos, confirma Guerra, están previstos "para otoño próximo".