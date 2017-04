La bailarina y coreógrafa Sol Picó trae al Guimerá su último espectáculo

Con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de la compañía de danza que lleva su nombre, Sol Picó revisa los momentos álgidos de su carrera y presenta One-hit wonders, que se pondrá en escena hoy en el Teatro Guimerá. La representación, en la que se enfatiza el contacto directo con el público, está construida con piezas emblemáticas de las obras más representativas de su trayectoria.



El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, resaltó que "este espectáculo de una de las bailarinas y coreógrafas de más renombre ha sido programado en el mes en el que se celebrará el Día Internacional de la Danza".



Las entradas para asistir a este espectáculo de danza contemporánea se pueden comprar en la taquilla del Teatro Guimerá de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas. También se pueden adquirir llamando al teléfono 922 609 450 o a través de la página web de internet www.teatroguimera.es.



Los precios establecidos son 24, 22, 20 y 18 euros, pero con motivo de coincidir con el mes en que se celebra el Día Internacional de la Danza, el área municipal de Cultura ha puesto en marcha una promoción por la que se reduce en un veinte por ciento el precio de las entradas.



El edil del partido popular manifestó que "Sol Picó, galardonada con el Premio Nacional de Danza 2016 y diez premios MAX, entre otras distinciones, hace un repaso de sus veinte años de trayectoria profesional. Acompañada por Joan Manrique, la artista enlaza sus grandes éxitos, pero revelando su vulnerabilidad, mostrando a la joven que hace dos décadas mostraba su miedo al fracaso o al desamor y reflexiona sobre todo lo que ha ido ocurriendo desde entonces". En la dirección ha contado con la colaboración de Ernesto Collado, que la dirige en los textos creados por ella misma.



El espectáculo, que comenzará a las 20:30 horas, contiene momentos especialmente representativos de su trayectoria artísticas e incluye fragmentos de D.V.A (Dudoso valor artístico), de 1999; Bésame el cactus, de 2000; Paella mixta, producción de 2004; El Llac de les Mosques, de 2009 y Memòries d'una puça, puesta en escena de 2012.



En opinión de la bailarina y coreógrafa, One-hit wonders "es una mirada panorámica sobre el devenir de una carrera artística, desde lo que se deja hasta lo que se adquiere y permanece; el miedo al fracaso, el deseado reconocimiento de mi padre, nuestras pequeñas muertes, nuestros grandes éxitos, los deseos no cumplidos, la felicidad colmada, lo que no se ve, la salida del espacio de confort, la pasión compartida..."



Aunque Sol Picó no ha sido nunca una estrella de un solo éxito, el título del espectáculo One-hit wonder es un término anglosajón que podría equivaler a la definición española flor de un día. La expresión hace referencia a un artista, grupo, obra, etcétera, que alcanzó éxito sólo una vez durante un período breve de tiempo, que suele tener un gran valor nostálgico y aparecer en recopilaciones o efemérides de la época en que se produjo.



Alcoyana de nacimiento, formada en Alicante y Barcelona, su trayectoria se nutre de una sólida formación clásica y un constante trabajo de experimentación e innovación. Sol Picó creó su compañía profesional de danza con el mismo nombre en el año 1994 y está instalada desde hace años en Barcelona.