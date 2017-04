Casi 80 años después, Agatha Christie regresa a Canarias de la mano de su éxito teatral La Ratonera, un clásico con más de 25.000 funciones en los teatros londinenses y representada en todo el mundo, donde la gran dama de la novela de suspense demuestra una vez más su manejo casi quirúrgico del relato de misterio y que Clapso Producciones trasladará a los teatros más importantes de las Islas con dirección de Israel Reyes y un elenco de lujo que reúne a algunos de los y las intérpretes más reconocidos del Archipiélago.



De la mano de los canarios Lili Quintana, Mingo Ruano, Maikol Hernández, Mari Carmen Sánchez, Víctor Formoso, Lamberto Guerra, Naira Gómez y José Luis de Madariaga, quien, pese a ser madrileño reside en Tenerife desde hace años, los espectadores de la obra serán cómplices del esclarecimiento de una serie de crímenes cuyo desenlace tiene lugar en la casa de huéspedes Monkswell Manor, ubicada a las afueras de Londres.



El montaje de La Ratonera, coproducido por Clapso y TXALO producciones, comienza su recorrido por el Archipiélago el 28 y 29 de abril en el Palacio de Formación y Congresos de Puerto del Rosario (Fuerteventura); continúa con 8 funciones, entre el 4 y el 14 mayo, en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, y llega al Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife los días 3 y 4 de junio.



"Enfrentarte a un texto tan marcado por lo que simboliza hacer un Agatha Christie", explica el director y productor Israel Reyes, "te obliga sobre todo a profundizar en el estilo y la fórmula que te aporta la propia obra para crear el misterio y generar la sospecha del público sobre todos los personajes. Como director, es una responsabilidad saber que tienes un libreto que es una maquinaria perfecta y que en la puesta en escena no te la puedes jugar", añade Reyes antes de reconocer que "para Clapso Producciones es un reto en su trayectoria, porque nos obliga casi a reinventarnos de alguna manera enfrentándonos a un género que hasta ahora no habíamos abordado".



La Ratonera fue estrenada en Londres en el año 1952 y, desde entonces, se representa en la capital británica de forma ininterrumpida logrando así toda una plusmarca en el mundo teatral. "Se trata de uno de los clásicos teatrales de todos los tiempos del cual todas las actrices y actores hemos querido formar parte", cuenta Mari Carmen Sánchez que, pese a su dilatada y exitosa trayectoria en teatro, televisión y cine, confiesa sentirse "muy ilusionada" ante este reto interpretativo coral "donde hay que hilar muy fino porque somos muchos actores y cualquier indicio puede llevar al espectador a liarse en el contenido de la obra. El director ya está trabajando con el elenco haciendo filigranas para que, con todo lo que va ocurriendo, el público se lleve al final de la obra la sorpresa que pretendemos", argumenta Sánchez. "Van a salir muy satisfechos", concluye sobre un montaje que lleva más de 65 años representándose.



El argumento gira en torno a la vida de una joven pareja, los Ralston (Lili Quintana y Maikol Hernández), que heredan una mansión y deciden convertirla en una casa de huéspedes. En una fría noche, comienzan a llegar los inquietantes inquilinos con el fin de pasar el fin de semana en la casa. Allí, atrapados por la nieve, se reúnen un joven excéntrico (Víctor Formoso); una dama de mal temperamento (Mari Carmen Sánchez); un militar retirado (José Luis de Madariaga); una mujer con aire masculino (Naira Gómez) y un misterioso extranjero (Lamberto Guerra). Como suele ser habitual en los textos de Agatha Christie, que visitó Canarias en varias ocasiones, habrá que encontrar al verdadero culpable de un asesinato en cuyas pesquisas colaborará un agente de la policía (Mingo Ruano).



"Es un privilegio poder trabajar con un elenco tan formidable como éste", explica el actor, productor y docente Mingo Ruano, otro de los rostros más reconocidos del panorma artístico regional. "Los ensayos están siendo un regalo para todos dentro de lo exigente que es habitualmente Israel Reyes con sus intérpretes", añade Ruano.



Pero si importantes son los actores y el director de La Ratonera, no lo son menos la cuidada escenografía del espectáculo, que corre a cargo de Ana Garay, y el diseño de vestuario, que para este montaje de Clapso aúna la juventud del diseñador Unai Tellería, habitual responsable de la indumentaria en las producciones de Israel Reyes, con la madurez de inspiración british del diseñador canario Lucas Balboa. María de Vigo López está desarrollando la labor de Ayudante de Dirección y Germán Arias se encarga de la ambientación musical .