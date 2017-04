¿Cómo lo pasó Lea Dunham en los guanchinches?

La actriz y directora de la serie de televisión norteamericana "Girls" Lena Dunham visitó un guachinche de Tenerife esta semana, donde probó un barraquito y un escaldón de gofio.

La actriz estuvo en la isla con motivo de un programa de televisión británico. En 'Travel Man', la artista recorrió durante 48 horas la isla tinerfeña con la gastronomía como gran protagonista. El presentador, Richard Ayoade, y Dunham, estrella de la popular serie de la HBO, se desplazaron a Tenerife para dar su opinión sobre las costumbres de la isla.

Sin embargo, los espectadores se quedaron con una impresión de la actriz diferente al que tiene acostumbrado a sus fans, que la vieron que no estaba con mucho humor.

La web especializada Vertele.com relata el paso de la actriz por Tenerife, una visita marcada por "su apatía y aburrimiento":

"No conozco Tenerife y saber que el programa de Channel 4 'Travel Man: 48 hours in?' del presentador Richard Ayoade iba a visitar la isla me entusiasmó. Pero mi gozo en un pozo. Tras verlo acabé convencida de que no había hecho justicia a la isla canaria".

Además de los guanchinches, Dunham y Ayoade visitaron el Parque Nacional del Teide en el que se quejaron por "hacer mucho frío", al campo de golf y un paseo para ver delfines, en el que se acabaron mareando y preguntándose "por qué no los habrían visto en YouTube."