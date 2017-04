Mozart ´reza´ en la Catedral

La Sinfónica de Tenerife, con su director honorífico al frente, Víctor Pablo Pérez, interpretó ayer la obra Davidde penitente de Wolfgang Amadeus Mozart en la Catedral de La Laguna, un concierto que es fruto de la colaboración alcanzada entre el Cabildo y el Obispado de Tenerife con motivo de la reapertura de este espacio religioso en 2014 y que desde entonces ha venido realizándose cada año. La entrada para acudir al espectáculo es gratuita.



En este concierto, al que acudieron decenas de tinerfeños, intervinieron las sopranos María Espada y la canaria Raquel Lojendio, el tenor Juan Antonio Sanabria y el coro Ensamble Vocal Contemporáneo de Tenerife, liderado por el maestro Antonio Abreu Lechado.



Desde las 20:00 horas, el público que accedió a la Catedral pudo disfrutar de este concierto que también contó con la presencia del obispo de la Diócesis, Bernardo Álvarez, y del presidente del Cabildo, Carlos Alonso, así como del director insular de Cultura, José Luis Rivero.



La Sinfónica de Tenerife interpretó este mismo concierto la noche anterior, el pasado viernes 31, en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán, además de la Sinfonía nº 9 del mismo compositor austriaco y la Sinfonía nº 9 de Ramón de Garay, primer compositor de sinfonías de España.



Este concierto despierta una gran expectación entre sus más fieles aficionados, quienes no dudaron en llegar mucho antes al templo de culto para coger el mejor de los asientos posibles. El frío lagunero no importaba si a cambio se podía escuchar a la Sinfónica guiada por la batuta de Víctor Pablo Pérez, un director muy querido por el público tinerfeño.



Redención



Davidde penitente, K469, de Mozart se compuso en un momento en el que el artista ya estaba asentado en Viena, capital musical de finales del siglo XVIII, a cuyo exigente público no tardaría en conquistar. El arrepentimiento por el pecado cometido, y la posterior redención son los temas de esta obra. Refleja las aflicciones del rey David, arrepentido por haber cometido adulterio con Betsabé, y haber ofendido a Yahvé.



El fruto del pecado muere, pero luego llega la redención para ambos, pues serán padres del sabio rey Salomón, el constructor del primer Templo de Israel. La música de esta obra nos muestra las líneas más expresivas de una pieza de grandes contrastes, que oscila entre momentos de recogimiento, oración y alabanzas, en un camino en el que se hace uso del arte del contrapunto, y en el que los coros son de gran belleza.



Un director de altura



Víctor Pablo Pérez realizó sus estudios en el Real Conservatorio de Música de Madrid y en la Hochschule für Musik de Múnich. Entre 1980 y 1988 fue director Artístico y titular de la Sinfónica de Asturias y entre 1986 y 2005 de la Sinfónica de Tenerife. En 1993 toma las riendas de la Sinfónica de Galicia, labor que lleva a cabo hasta 2013, año en el que se incorpora como Director Artístico y Titular a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.



Sus distinciones han sido numerosas: Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España (1990), Premio Ondas (1992 y 1996), Premio Nacional de Música (1995), Medalla de Oro a las Bellas Artes (1999), Director Honorario de la Sinfónica de Tenerife (2006), Director Honorario de la Sinfónica de Galicia (2013), Hijo Adoptivo de Tenerife y Medalla de Oro del Gobierno de Canarias. Además de dirigir la práctica totalidad de las orquestas españolas, Víctor Pablo Pérez es llamado como director invitado por formaciones internacionales. Recientemente ha sido invitado por el Centro Nacional de Difusión de la Música (CNDM) para dirigir en junio 2017, en el marco del Día de la Música, las Novenas Sinfonías de Haydn, Mozart, Garay, Beethoven, Schubert, Dvorak, Sostakowich, Bruckner y Mahler con las cinco orquestas residentes en Madrid en un solo día.