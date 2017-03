Los canarios arrasan en ´La Voz Kids´

Los concursantes canarios se han posicionado en el programa 'La Voz Kids'. Leire Suárez de 13 años y Diego Poch de 10 han pasado con nota las audiciones ciegas del programa televisivo. Aún queda por subir al escenario y demostrar sus dotes la joven Suzete Correa, residente en Tenerife.

La actuación de Leire Suárez de Teror dejó con la boca abierta a los coaches de Tele5, pasando con una buena nota ante el asombro de David Bisbal, Rosario y Antonio Orozco, el jurado que decide quien pasa a la siguiente fase de La Voz Kids. La joven se ha convertido en la chica más famosa de su instituto, al demostrar ante millones de espectadores el talento del que hizo gala.



Leire encandiló al jurado con su gran interpretación del tema de Aretha Franklin, You Make me Feel Like a Natural Woman. En esa gala del pasado viernes, 17 de marzo, también se produjo la actuación de otro grancanario, Diego Poch, que logró crear una gran expectación sobre todo por su desparpajo tratándose de un niño tan pequeño.



La Voz Kids, que esta temporada emite su tercera edición, es un talent show musical que busca niños que destaquen por sus cualidades vocales sin que su imagen influya en la decisión del jurado. Por eso la primera fase recoge una serie de audiciones ciegas, en las que sólo prima la voz del cantante. Si superan esta primera gran prueba van a la siguiente fase en la que se producen las llamadas batallas, entre los distintos chicos que han sido elegidos por los coaches.



Para Leire Suárez, cuyos padres Iván y Davinia también se dedican al mundo de la música, su participación en este programa de Tele 5 no ha sido su primera actuación en un programa de televisión. La joven de Teror actuó en el espacio Mamá quiero triunfar de Televisión Española en Canarias y en Canta mi niño de la Televisión Canaria.



Leire no sólo lleva la música en los genes también se prepara para llegar a convertirse en una gran profesional. Desde los cuatro años realiza estudios de canto y baile en la Academia de Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez.



De hecho en esta Academia también se formaron dos jóvenes artistas que participaron en la pasada edición de La Voz, Cristina y Sara.



Mientras Leire y Diego esperan la celebración de las batallas musicales que los enfrente a otros concursantes, hay que destacar la participación de otra candidata, Suzete Correa Ramos, aunque natural de Portugal, lleva cuatro años residiendo en Tenerife. Suzete, que aún debe esperar al mes de abril, para subir al escenario de La Voz Kids, se muestra entusiasmada con su participación en un programa con tanta audiencia.



Esta joven de 15 años es una gran admiradora de Adele y previamente a su paso por La Voz ha participado en el programa Canta mi niño. Los que la conocen destacan su enorme talento y sus ganas por triunfar en el mundo de la música.