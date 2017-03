Phe Festival se muda a la segunda semana de agosto y amplía su cartel a dos jornadas

Phe Festival de Puerto de la Cruz celebra su segunda edición la segunda semana de agosto con una propuesta que reúne en un mismo espacio música, cine, tendencias, gastronomía e innovación. Aunque se había anunciado el 5 de agosto como fecha del festival, se ha retrasado y además ampliado a dos jornadas. Así, el Phe propone dos conciertos, el viernes 11 y sábado 12, donde se juntarán los sonidos de conocidos artistas internacionales, nacionales y locales con otros por descubrir.

Miss Caffeina, Yall, Triángulo de Amor Bizarro, Eme DJ, Belöp, Papaya, Los Vinagres y The Good Company se une a WAS, Siloéy The Taxman, ya confirmados anteriormente, para un cartel todavía abierto a nuevas incorporaciones. El cambio de fechas hace que Sidonie se descuelgue del cartel. El abono para los dos días de directos ya se encuentran a la venta en la web oficial www.phefestival.com, así como en las plataformas Ticketea.com y Tickety.es, al precio de 30 euros. Una vez se anuncien las últimas confirmaciones en el mes de abril, se pondrán a la venta las entradas sueltas para cada día.

La explanada del muelle de Puerto de la Cruz se mantiene como sede principal del festival, que quiere ir más allá de la oferta musical, para ofrecer un nuevo concepto de experiencia de entretenimiento, con los valores actuales de una sociedad más creativa y participativa.

Phe Market será una de las novedades este año del festival. Se trata de una feria de tendencias al aire libre, junto al mar y diurna, enfocada a la moda, el diseño y la tecnología, que contará con una zona de restauración, escenario, actuaciones y propuestas innovadoras para que puedan ser disfrutadas por todos los públicos. También habrá unas jornadas de reflexión y conocimiento compartido, un encuentro de cine, conciertos, actividades y tours por la ciudad, que completan el programa de esta cita que refuerza la oferta cultural del norte de Tenerife desde su compromiso con el entorno.