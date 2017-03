Josep María Flotats dirige e interpreta en el Teatro Guimerá la obra 'Serlo o no'

El Teatro Guimerá acogerá este sábado, día 25, a las 20:30 horas, la representación de la obra teatral Serlo o no. Para acabar con la cuestión judía. Dirigida e interpretada por Josep María Flotats, que también es el responsable de la dramaturgia, y coprotagonizada por Arnau Puig, cuenta la historia de dos vecinos de muy distintos intereses, creencias y conocimientos antagónicos que se encuentran a menudo en el rellano de la escalera.



El autor del texto original, el dramaturgo francés Jean-Claude Grumberg, ha sido galardonado con ocho premios Moliere y un premio César y ha escrito más de 30 obras, todas ellas representadas en Francia y en numerosos países, pero que no se había escenificado en España hasta que Josep Maria Flotats la estrenó el pasado mes de noviembre en catalán y con gran éxito en el Teatre Lliure de Barcelona.



Las entradas para la representación, al precio de 20, 22, 24 y 26 euros, se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Guimerá, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas, de martes a viernes. El sábado la taquilla abrirá media hora antes de que se inicie la función. También se pueden comprar por teléfono, llamando al 922 609 450 o por internet, a través de la página www.teatroguimera.es. Las personas que tengan el carné del Teatro Guimerá podrán acogerse a un 20 por ciento de descuento del precio de la entrada.



En las conversaciones que mantienen palpita de manera subyacente el tema de la identidad colectiva y sobre todo la personal, junto con la tolerancia. Temas que esta obra, anclada en la actualidad más inmediata, evoca durante su desarrollo.



¿Qué puede llegar a ocurrir cuando uno de los protagonistas descubre por internet que su vecino es judío? Una pregunta desencadenará una avalancha de otras cuestiones. De esta manera arranca esta pieza que, mediante un diálogo crítico e incisivo entre sus dos personajes y a través de un irresistible e inteligente humor, lleva al público a interrogarse sobre los temas más importantes de la condición humana: el compromiso ético, social y moral con uno mismo, con propios y extraños, con la lengua, la cultura, la historia. Bañada siempre en un tono de comedia sin mermar un ápice el rigor de los planteamientos, Serlo o no es una obra que bebe del teatro del absurdo.