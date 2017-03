Charla en directo con Barei

Barei tiene nueva canción 'I Don't Need To Be You', adelanto de su próximo disco, y para presentarla charlará con nuestros lectores este miércoles a partir de las 11:00 horas. Envía tu pregunta.

El nuevo tema de nuestra última representante en Eurovisión gira sobre un el 'bullying' o acoso escolar. "Escribí el tema pensando en todas aquellas personas que nos hemos sentido en la diana de otros por ser diferentes", comenta la artista.

En el vídeo de la canción Barei aparece acompañada por Kidz On The Block, un grupo de 20 niños mallorquines que se clasificaron el año pasado para el campeonato de World of Dance en Los Angeles (EEUU) tras ser ganadores del concurso a nivel europeo.