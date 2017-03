La banda murciana Nunatak ofrece dos conciertos en la Isla este fin de semana

El circuito nacional Girando por Salas y Canarias Suena + traen a la banda murciana Nunatak la Tenerife. Los jóvenes músicos tocarán en la Isla este viernes en la sala Lone Star de Santa Cruz y, el sábado, en el Café Quilombo de La Orotava. Ambas citas comenzarán a las 22:00 horas y tienen una entrada de 5 euros y 8 en taquilla. Los conciertos se incluyen en su gira nacional, que los llevará a ciudades como Madrid, Barcelona, A Coruña, Bilbao, Zaragoza, Huesca o Sevilla. Los murcianos contarán con la banda tinerfeña Sumergible como invitados en su concierto de Santa Cruz.



El sonido de estos murcianos puede recordar al de Arcade Fire o que su lado más folky traiga a la memoria a Mumford & Sons, pero Nunatak va más allá. Los jóvenes músicos no dudan en apostar por el castellano para sus letras e imprimen carácter propio a unas canciones que mediante polifonía y arreglos de cuerdas y metales, prometen provocar intensidad y emoción en las que las escuchen.



Con su propuesta de folk-pop, ya han formado parte del cartel de festivales como SOS 4.8, han abierto el escenario principal del FIB Benicassim y cerraron una gira con los internacionales Dry the River por toda España, triunfando en la Plaza del Trigo de Sonorama Ribera, uno de los mayores éxitos que una banda puede alcanzar en nuestro país.



Con su primer trabajo, N unatak y Las Luces del Bosque (2014), Giraron por Salas y festivales de toda España se interesaron en ellos. Este gran momento no fue un final, sino un comienzo, allí empezaba el camino que les llevaría a su segundo álbum, Nunatak y el Pulso Infinito, grabado en Estudios Reno de Madrid, que representa un punto de inflexión en la carrera del grupo murciano, debido a una evolución en su sonido y a la impecable producción del reconocido Luca Petricca y masterizado por Fred Kevorkian en Avatar Studios (New York).



La gira de presentación de su nuevo disco, El Pulso infinito (2016), les ha llevado a festivales como el BIME, La Mar de Músicas, Festival Gigante, Fasse Rueda, En Orbita, ProWeekend, etc... así como estar seleccionados en AIE en ruta y en GPS, además de ser una de las bandas con mayor proyección nacional actualmente.



El grupo invitado al concierto en la sala Lone Star de Santa Cruz, Sumergible, que presentó a principios de febrero su último disco homónimo, acompañará a los murcianos en su cita capitalina. Esta banda originaria de La Laguna construye su sonido de pop rock alternativo a partir de fuentes musicales anglosajonas. Tras un periodo de aprendizaje y experiencia musical en otras formaciones, el grupo se constituye en 2011 comenzando a trabajar de inmediato en su propio material. En junio de 2016 graban su primer álbum en los Estudios Sonobox (Madrid) bajo la dirección del productor Manuel Colmenero (Vetusta Morla, Eladio y los Seres Queridos). El álbum Sumergible cuenta con 11 temas interpretados en español y puede escucharse y adquirirse en todas las plataformas digitales.