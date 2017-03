Ópera de Tenerife busca nuevos cantantes para su academia

Se abre el plazo de las inscripciones para participar en una nueva edición de la academia de Ópera de Tenerife, Ópera (e)Studio. Las audiciones tendrán lugar en Madrid el 8 y 9 de mayo en la Escuela superior de canto, en Bolonia el 15 y 16 de mayo en el Teatro Comunale di Bologna y en Tenerife el 23 de mayo en Auditorio de Tenerife. Los aspirantes podrán inscribirse hasta el día 25 de abril.



Opera (e)Studio es una academia de perfeccionamiento artístico integral, con sede en Auditorio de Tenerife y dirigida por Giulio Zappa, que genera una compañía novel de ópera europea formada por jóvenes talentos. Ahora busca nuevos cantantes para la tragedia lírica I Capuleti e i Montecchi (1830), de Vincenzo Bellini, bajo la dirección musical de Matteo Pagliari y la escena Silvia Paoli.



Las piezas que se piden para el rol de Giulietta (soprano) son aria y recitativo Eccomi in lieta vesta? Oh quante volte; dueto con Romeo, integral y con recitativo desde Ah! mia Giulietta; y el aria Morte io non temo, desde el recitativo Né alcun ritorna. Para Romeo (mezzosoprano) se pide: aria con recitativo de Lieto del dolce incarco; dueto con Giulietta, integral con recitativo de Oh mia Giulietta; y el aria Deh tu, deh tu bell'anima con recitativo de Ecco la tomba.



Los candidatos deberán remitir a la secretaría de Ópera (e)Studio, situada en el Auditorio de Tenerife la documentación adjunta. La inscripción puede enviarse también por correo electrónico a info@operadetenerife.com con el asunto "Inscripción Opera(e)Studio 2017".



En la selección de los artistas se valoran los criterios de voz, presencia en el escenario, preparación musical y personalidad artística. Los cantantes seleccionados en las audiciones reciben una formación profesional e integral de todas las disciplinas que abarca el género de ópera, desde los aspectos musicales a los escénicos. Así, además de la formación musical, Ópera (e)Studio presta especial atención a la preparación actoral y corporal del cantante. La segunda parte del proyecto es una producción de ópera en tiempo real, con pruebas musicales y de escena, con la presencia de Matteo Pagliari, y con el ritmo profesional habitual de un teatro: pruebas con piano, de vestuario y maquillaje, y finalmente, ensayos con orquesta.



La idea de Opera (e)Studio nace del deseo de ser puente entre el mundo académico y el profesional. Se trabaja para que el artista pueda empezar a relacionarse con el mundo del trabajo y sus características: la relación con su cuerpo en la escena, con su propia voz en el espacio de teatro y por último, las relaciones humanas y el trabajo teatral que conlleva la ópera.