Dámaso despide a su legado

El artista grancanario Pepe Dámaso (Agaete, 1933), se despidió el pasado martes del grueso de su obra plástica que custodiaba en su vivienda en el barrio de La Isleta. Un día histórico para el pintor y Premio Canarias de Bellas Artes, puesto que su legado salió de la calle Tauro para ser catalogado conforme el acuerdo de cesión de su producción al Gobierno canario para la creación futura de un museo Dámaso en las islas del Archipiélago.



Este traslado supone un fin de trayecto en el devenir artístico de Dámaso, un hecho histórico en palabras del director Sigfrid Monleón (Valencia, 1964), que desde el pasado año y del mano del grancanario Andrés Santana como productor, se ha embarcado en la filmación de un documental sobre la vida y obra del artista nacido en Agaete.



"Era muy importante para el documental que estaba enfocado hasta este final, el de un artista que ha convivido con el resto de lo más importante de su producción que no ha querido vender", explicaba Monleón tras concluir la captura del traslado de las obras. Según el relato del director, "tuvimos que esperar que se produjera el traslado de las piezas para su catalogación y que estaban depositadas en la misma calle Tauro, justo donde vive ahora Dámaso, y en la primera casa en la que residió con su madre". Asegura el director valenciano, que ya trabajó anteriormente con Andrés Santana en el documental Ciudadano Negrín (2012), junto a Imanol Uribe y Carlos Álvarez, que tenía claro que esta secuencia "tenía que formar parte del documental junto con ña a idea de que Pepe ha atesorado durante toda su carrera buena parte de su producción plásticas, incluso series completas de calaveras, que son cuatro que hace con motivo del suicidio de Óscar Domínguez, que es un encargo de Maud Westerdahl".



Monleón se contagia de "la emoción de verlo a él en este espacio ahora vacío que ocupaban las obras con las que ha convivido, y de repente se van, es el sueño del artista, se cumple un sueño que un día se le apareció, que le ha dado sentido a lo que ido guardando, porque los cuadros son sus hijos."



El documental no tiene aún título definitivo, y resta por filmar de nuevo en Agaete. "Hacemos esta semana un par de secuencias que quedaron pendientes, que es la visita de Dámaso a la playa de Guayedra, un lugar emblemático de su infancia y juventud", adelanta Monleón. Se prevé que esté terminado tras el verano, con lo que implica el proceso de reescritura al que se prestan los documentales. En su opinión, "los tiempos son más largos que en una ficción y me gustaría tenerlo acabado en septiembre".