Auditorio de Tenerife acoge ´Mantra´, el nuevo trabajo de Socos Dúo

Auditorio de Tenerife ya ha puesto a la venta las entradas del concierto Mantra, que lleva el nombre del segundo disco de Socos Dúo. Este tendrá lugar el próximo viernes 5 de mayo a las 21:00 horas.



César Martín (marimba) y Ciro Hernández (violonchelo) dan un paso más en la senda comenzada con su anterior trabajo, These times we are living, y han creado un repertorio propio al que se une el nada común timbre de Úyanga Bold, una voz joven y añeja a la vez, reflejo de tradiciones ancestrales y permeable a las nuevas corrientes que ha cruzado el océano para presentar este nuevo proyecto.



Con Mantra, Socos Dúo busca plasmar las diferentes pulsiones del alma, los estadios del devenir de la humanidad en busca del ansiado equilibrio, de una brújula que la guíe, de un faro interior. Es una producción de Auditorio de Tenerife, en colaboración con Vector de Ideas.



Casualidad



En enero de 2008, fruto de la causalidad comienza a nacer este dúo. La risa como cómplice, la palabra amiga y el café como testigo fueron dando forma a lo que ahora ya da sus frutos. Socos no es un dúo al uso, más bien es un concepto, un ambiente que pretendiendo ser acogedor, bebe del arte, combinando muchos de sus elementos. Así pues, sus actuaciones son espectáculos con la música como eje principal, que desarrollan un concepto global que va más allá.



Su música ha sido adaptada para esta formación nada usual, revisando composiciones que abarcan muchos estilos que van desde los clásicos hasta compositores actuales, pasando por estilos tan diversos como las vanguardias del siglo XX o el folclore. Además hay que destacar su incansable trabajo de investigación, donde han ido recopilando partituras de diversos lugares del mundo (Argentina, EE UU, Guatemala...) junto a las composiciones propias.



Su labor viene desarrollándose estos últimos años en diferentes facetas, destacando sus espectáculos Personare y Dados los tiempos que corren. Han participado diversos conciertos y ciclos, como los del programa que ofrece la Fundación Rosa María Fuentes o los Miércoles musicales en el Paraninfo de la ULL, y festivales como el Festival Internacional del Cuento de Los Silos, Festival de Creación Rural Las Eras del Tablero o el Festival Keroxen. A la par se han implicado en otros proyectos relacionados con distintos campos del arte, como lo son sus composiciones para los cuadros de Patricia Delgado, Luces y sombra o los espectáculos de narración y música junto a Ernesto Rodríguez Abad como Drago Senticuento, Herido en el Alba o ¡Al abordaje!.



Ciro Hernández terminó sus estudios de violonchelo en el Conservatorio Marcel Dupré en París, en el año 2007. Involuntariamente se ha ido especializando en la música contemporánea, cinematográfica y etnológica, con la cuales ha podido entender mejor la raíz, el tallo, la veta? del siempre creciente árbol de la música. Es miembro fundador del Cuarteto Quebec, el Cuarteto Viragok, la Orquesta de Cámara Teowaldo Power, del grupo Jeremías Martín Group y del dúo Tilellit junto a la pianista Noemi Brito. También ha trabajado con formaciones clásicas sinfónicas, incluso bandas sinfónicas.



Fue invitado como solista a la ciudad de Medellín (Colombia) con la Orquesta Joven de dicha ciudad y en la Ville de Meudon (Francia) con la Orquesta de Música de Armenia. Últimamente se está introduciendo poco a poco en la complejidad de componer y se ha lanzado a aprender jazz.



La música, la palabra... el arte crecieron con César Martín, aunque siempre permanecieron escondidos. Con el paso del tiempo ciertas personas descubrieron el camino de la palabra, el significado real de la música, la consecuencia del arte en la vida.



