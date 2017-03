El Leal acoge ´El buen samaritano´, una comedia ácida de Morfema Teatro

El Teatro Leal acogerá este sábado, 11 de marzo, la representación, a cargo de la compañía tinerfeña Morfema Teatro, de El buen samaritano, una obra del lagunero Ricardo del Castillo. Se trata de una comedia ácida y descarnada sobre dos personajes al borde de la autodestrucción, que dará comienzo a las 21:00 horas. Las entradas para asistir al espectáculo, promovido por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM) del Ayuntamiento de La Laguna, se pueden adquirir tanto en la taquilla del teatro como en la página web www.entrees.es al precio 15 euros.



Dirigida por el tinerfeño Ignacio Almenar y protagonizada por el propio Ricardo del Castillo, en el papel de Antonio, y Nuhr Jojo, como María, El buen samaritano relata la historia de Antonio, que llama por teléfono a altas horas de la noche a su vecina María y le anuncia que se va a suicidar y que debe llamar a la policía. María no lo conoce de nada, pero acude alarmada a la dirección que le ha dado Antonio y lo encuentra colgando de una cuerda, aparentemente ahorcado. Sin embargo, ha sido una treta suya para atraerla a su apartamento. Una vez allí, la encañona con una pistola y la encierra bajo llave. A partir de ese momento se irán desvelando los motivos por los que ha ejecutado este plan.



Luces y sombras



En palabras del autor, "el papel que ha desempeñado la religión en la cultura universal es muy controvertido, lleno de luces y sombras". Los personajes María y Antonio son la antítesis el uno del otro, pues representan visiones antagónicas. "Yo he querido tratar este tema creando un argumento propio del subgénero suspense. En la trama los acontecimientos se van decantando de sorpresa en sorpresa hasta el final, donde todas las piezas encajan y se desvela la verdad. He fundamentado el desarrollo de la acción en el diálogo, al que he tratado de imprimir un buen ritmo", explica el dramaturgo y actor. En E l buen samaritano hay una mezcla de géneros, contiene comedia y drama. El uso del humor en situaciones dramáticas es un recurso que usa con frecuencia en su escritura el autor.



Del Castillo asegura, sobre la línea argumental de El buen samaritano, que se inclina por aquello donde prima el disparate para explorar los límites de lo verosímil. En este caso, explica que quiere trabajar con un asunto que "viene dando portadas los últimos años". Se trata de los abusos cometidos en el seno de la Iglesia, que le llevan a reflexionar sobre el binomio moral-religión.



Ricardo del Castillo es licenciado en Filología Hispánica con formación en arte dramático y dirección de empresas culturales. Se considera autor, actor, dramático, director y productor. Tras dieciséis años de profesional en otras compañías, fundó Morfema Teatro en el año 2003, empresa que ha mantenido una actividad constante hasta la actualidad. Obtuvo los premios Réplica 2010 al Mejor Autor y Mejor Espectáculo Infantil por su obra Cantos Canarios y nominado a los premios Max en el aparatado Mejor Espectáculo Revelación por la pieza Footing y Cervantes, La biografía farsa.



Ignacio Almenar fundó, en 2004, Burka Teatro, compañía con la que ha desarrollado gran parte de su actividad. Para Morfema ha dirigido dos espectáculos: Lazarillo de Tormes y La biografía farsa.