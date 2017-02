La banda lituana Pink Floyd Project LT actuará el 18 de marzo en el Tenerife Magma

Unos lituanos están recorriendo el Planeta haciendo las canciones de los británicos Pink Floyd y reviviendo con ello una de las mejores épocas de la música. Se llaman Pink Floyd Project LT y el 18 de marzo estarán en Adeje, en la sala interior del Tenerife Magma. Los entendidos en buena música disfrutarán de los temas que dejaron para la historia Nick Mason (batería), Richard Wright (tecladistay vocalista), Roger Waters (el bajista y vocalista) y el polémico Syd Barrett (el guitarrista y vocalista principal) que muy pronto y debido a excesos en todo fue sustituido por David Gilmour, un excelente músico que "llegó para quedarse" y asentar el cuarteto.

El 18 de marzo es la fecha escogida y la oportunidad de ver en el escenario a Pink Floyd Project LT, una banda que restaura con un parecido asombroso los espectáculos que ofrecían Pink Floyd. Desde luego, su estética y su atmósfera estarán presentes.

Impresionantes efectos de vídeo y luces acompañarán a más de una docena de músicos en el escenario para hacer llegar al público congregado buena parte de las mejores canciones del legendario rock psicodélico de los auténticos Pink Floyd. Será en la sala más amplia y destacada del Sur de Tenerife que, como apunte, en este caso no es la productora del evento. Solo cede su espacio a la productora extranjera que está rodando con esta banda por muchos países.

Pink Floyd es una banda de rock excepcional. Conocida por millones de personas en todo el mundo, es casi imposible encontrar a un fanático del rock que no conozca títulos como: Money, Time, Another brick in the wall part 2, Wish you were here? y muchas otras canciones de la legendaria banda oriunda de Reino Unido.

Durante su carrera Pink Floyd vendió más de 250 millones de discos -más que AC/DC, The Rolling Stones o, incluso, Queen.

Los auténticos Pink Floyd finalizaron su última gira mundial en 1994 y desde entonces ya no crearon nuevas canciones. Una última aparición pública oficial de Pink Floyd fue en 2005 durante el concierto Live 8? celebrado en Londres. Sin embargo, hay mucha gente a la que todavía le gustaría sentir toda la fuerza de la música de Pink Floyd de nuevo. Para ello, tienen esta oportunidad indiscutible en el Tenerife Magma.