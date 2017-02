El Festival de Música de Arona recibirá a Steven Mead y John Kenny

El Patronato de Cultura y la Escuela Municipal de Música y Danza de Arona, con la colaboración de la Asociación Sociocultural Banda de Música de Arona, organizan una nueva edición del Festival Internacional de Música de Arona (FIMA), una intensa semana, desde mañana y hasta el día 4 de marzo, dedicada a la mejor interpretación y la formación técnica que, este año, contará con la presencia del solista de bombardino Steven Mead, considerado uno de los mejores del mundo y profesor en el Royal Northern College of Music (Mánchester), y del trombonista John Kenny, galardonado este año con el Lifetime Achievement Award 2017 de la International Trombone Association y profesor de trombón en la Guildhall School of Music and Drama de Londres y en The Royal Conservatoire de Escocia. Además de diversos conciertos y una amplia oferta formativa, el FIMA ofrece como novedad este año una charla a cargo del luthier de guitarras Vicente Carrillo.

Los profesores y artistas invitados ofrecerán cinco días de cursos de trombón, bombardino, flauta y guitarra, que se celebrarán en el Centro Cultural de Los Cristianos del martes próximo, día 28, al 4 de marzo.