Diez canciones que no creerás que ya tienen 50 años

Son muchas las canciones que cavilan sobre la celeridad del paso del tiempo. Un tema recurrente puesto que es una de las grandes preocupaciones del ser humano, siempre reacios a eso de cumplir años.

Pero nosotros seguimos empeñados en mirar por el retrovisor y por eso ahora llegamos al año 1967 para traer hasta el presente la banda sonora con la que se vivían aquellos lejanos días hace 50 años.

Así, tras repasar 10 éxitos de 1997 que ya tienen 20 años, luego echamos un vistazo a otros 10 de 1987 que cumplen ahora 30 años.

El tercer capítulo tuvo canciones de 1977 que ya llegaron a los 40 años. Y es turno ahora de poner 10 temazos de 1967 que también superan ya la temida barrera de los 50 años. Suenan de lujo.

THE DOORS: LIGHT MY FIRE

El 4 de enero de 1967 llegó el debut del grupo, con 'Break on through (to the other side)', 'Light my fire', 'The end'...

LOUIS ARMSTRONG: WHAT A WONDERFUL WORLD

Ni que decir tiene que esta canción de Bob Thiele y George David Weiss lideró todas las listas en 1967.

ARETHA FRANKLIN: RESPECT

Original de Otis Redding en 1965, la versión de la gran diva del soul es la que quedará para la posteridad.

THE BEACH BOYS: GOOD VIBRATIONS

Este tema se quedó fuera de 'Pet sounds', la obra cumbre de Brian Wilson con los Beach Boys. Pero a finales de 1966 fue single.

LOVE AFFAIR: EVERLASTING LOVE

Primero fue Robert Knight, pero The Affair la llevaron hasta el número 1 a finales de 1967.

MARVIN GAYE: AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH

Exitazo de Marvin Gaye con Tammi Terrell para la Tamla Motown, factoria infinita de triunfos por aquel entonces.





JOHNNY CASH: JACKSON

El Hombre de Negro y su esposa June Carter en una de sus más deliciosas interpretaciones conjuntas, clásico del country.





THE TURTLES: HAPPY TOGETHER

Único éxito del grupo, también 1 en USA, que hemos escuchado en multitud de películos posteriores.





KARINA: ROMEO Y JULIETA

Absoluto pelotazo pop que 50 años después sigue resultando efectivo en cualquier fiesta que se precie.

FRANK & NANCY SINATRA: SOMETHING STUPID

Grabada originalmente en 1966 por su autor, C. Carson Parks, y su esposa. Frank y Nancy la mantuvieron cuatro semanas en el número 1.