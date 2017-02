'Legionario', una victoria del cine

La película Legionario, dirigida por el cineasta mexicano Eduardo H. Garza y producida por la grancanaria Sylvia Vivanco, atesora el doble mérito de ser una ópera prima, con un sólido reparto y un guión ambicioso, y de haberse emprendido con un presupuesto inicial de 10.000 euros. Protagonizada por Raúl Tejón y Diana Palazón, habituales del teatro y de la televisión, Legionario es un asfixiante thriller psicológico, construido con más imaginación que recursos, que recrea el universo bélico de Afganistán en un campo madrileño de 'paintball' y cuyos efectos visuales son obra del propio director.

La película Legionario del cineasta mexicano Eduardo H. Garza, que aterrizó el pasado viernes en salas comerciales, registra una doble victoria: firmar una ópera prima con 10.000 euros de presupuesto y construir un complejo y asfixiante thriller psicológico con un sólido reparto entre Madrid y Afganistán. Y ambas cosas son Legionario, un filme que plantea "que los soldados son seres de carne y hueso, que sienten, que aman y que viven".

Esta aventura independiente impulsada con el esfuerzo de su director y la productora grancanaria Sylvia Vivanco se ha cocinado con más imaginación que recursos durante cinco años de trabajo. Su trama narra el complejo rompecabezas que su protagonista, el soldado Rodrigo Santos (Raúl Tejón), trata de resolver a partir de la repentina desaparición de su prometida (Diana Palazón), a la vuelta de una misión en Afganistán. "Cuando leí ese guión y vi el presupuesto con el contaban me dije: ¡Tengo que conocer a esta gente para que, como poco, me cuenten cómo lo van a hacer!", reveló ayer entre risas el actor Raúl Tejón, actualmente de gira con la obra El hombre duplicado, con la actriz grancanaria Kira Miró y a las órdenes de José Martret.

A caballo entre Madrid y Gran Canaria, los paisajes bélicos de Afganistán se filmaron en un campo madrileño de paintball en croma, a cuyos paisajes aéreos y de fondo se incorporaron imágenes del sur de Gran Canaria, como la zona de Bahía Feliz o los Lomos de Pedro Afonso, con la ayuda del operador de drones grancanario Alberto Armas. También en Madrid se filmaron escenas en la base militar de El Goloso, con permiso del Ejército de Tierra, y en la FAMET, toda vez que el resto de secuencias transcurre en escenas interiores y opresivas, como ascensores, pasillos y parkings.

"Levantar Legionario ha sido toda una aventura", reveló ayer el director, nieto de militar. "El presupuesto no llegaba ni a la uña de un dedo pequeño de un presupuesto habitual. Por esta razón, aunque el rodaje culminó en 28 días, la fase de postproducción se alargó hasta tres años, sufragada, sin subvenciones, con los ahorros de la pareja y algunas contribuciones más de familiares y amigos. "Nos fuimos endeudando y, una vez terminada la película, no podíamos pagar los sueldos, así que tuvimos que absorber casi todo el trabajo de postproducción", añade el cineasta, autor del guión, montaje, dirección de fotografía y "el 80% de los efectos visuales", para los que recurrió, incluso, a tutoriales de Internet, según reveló la productora.

"Las cosas fueron uniéndose para que la película fuera saliendo adelante", relató Vivanco, quien reveló que "invertimos mucho tiempo en el montaje de la película para llegar al nivel de calidad". "Yo sigo viendo errores, pero estamos muy orgullosos porque se dieron varios momentos en los que pensamos que no iba a salir, pasaron meses y meses, hasta que por fin la acabamos", añadió, sonriente.

Con todo, el filme se apoya en un sólido cásting, que defiende Tejón con solvencia. "La película es un viaje a través de la cabeza de Santos, así que para mí era un reto recorrer ese arco tan inmenso", revela el actor. "Lo importante no era crear al guerrero, que era la estructura externa, sino crear a la persona, que era un hombre enamorado. Por eso, Legionario es un bombardeo de cosas, como Santos está bombardeado con todo lo que está pasando, así que el rodaje fue muy agotador, pero también una de las experiencias laborales más divertidas que he tenido nunca".

Los actores contaron con mucha libertad por parte de la dirección. "Me gusta llevar la dirección en un plano improvisacional y que el actor haga suyo el papel", revela Garza, quien asegura que "los planos que dejamos en la película son los primeros, por la gran capacidad actoral de los intérpretes". "Creo que las intepretaciones son para aplaudir", concluye.

Con todo, el equipo artístico y técnico aún no ha cobrado por su trabajo en la película. "Yo confío en que este proyecto va a ser rentable y que, sencillamente, lo que he hecho ha sido trasladar el momento de cobrarlo", afirma Tejón al respecto. "Y si no fuera así, esta es la apuesta que yo hago como productor, porque de esta manera estoy produciendo esta película, que es un proyecto del que todos nos enamoramos cuando lo leímos".