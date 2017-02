El rock de The Electric Alley asoma en marzo

La banda gaditana The Electric Alley llega a los escenarios de Tenerife y Gran Canaria en la segunda semana de marzo con tres conciertos. El cuarteto que integran Nando Perfumo, Jaime Moreno, Sergio Reyes Gamaza y Rafa G. Benítez atesora un enérgico directo, y estará en la sala Lone Star, en Santa Cruz de Tenerife el jueves 9 de marzo; el viernes 10 en La Choza, en el Centro Comercial Cita, en Playa del Inglés: y en la capital grancanaria, en la sala The Paper Club, local en el que cerrarán esta mini gira canaria de tres fechas el sábado 11 de marzo.

Formados en 2012, y con dos discos publicados hasta la fecha, Backward States Of Society (2013) y Get Electrified (2015), es la segunda vez que The Electric Alley visita las Islas. Y lo hace un año después de su anterior gira en marzo del pasado año, cuando presentaron sus credenciales en directo en La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, y que tuvo al grupo en tránsito con unos 40 conciertos en distintas ciudades españolas, además de Francia y Reino Unido.

El sonido de The Electric Alley se debe al rock, con un balance que cruza el Atlántico hasta el gélido norte europeo. Ecos de Led Zeppelin, Black Sabbath o Aerosmith, y otros como Black Crowes, Blackberry Smoke, Vintage Trouble, Rival Sons y Velvet Revolver, fluyen por el grupo, aunque su segundo trabajo los emparenta con el nervio de formaciones suecas como The Hellacopters y Backyard Babies, y los noruegos de Gluecifer y Turbonegro, entre otras de ida y vuelta.

La influencia de estas formaciones nórdicas es notoria en el álbum Get Electrified. Prueba de ello son temas como el que abre y da título al disco, Get Electrified, No Reservations y Go!, que conforman el perfil más fiero de The Electric Alley. En el reverso de su repertorio, la querencia por el rock sureño caso de piezas como A Lonely Sun History, en la estela de Black Crowes, que cierra este segundo trabajo, y otras como Can We Have Some Love Us? o Eagles Fly Solo.

Este disco fue autoeditado y gestado con una campaña de micromecenazgo gracias al público que ha fidelizado la banda andaluza desde sus comienzos, producido y mezclado por el grupo, y grabado y masterizado en Estudio Setentaynueve y en Kadifornia Studios, respectivamente. El tercer disco está en proyecto para este año con el productor Will Maya.