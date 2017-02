Segundo intento, primer Goya

Una decena de producciones en su trayectoria profesional, dos nominaciones a los Goya y un premio. La diseñadora canaria Paola Torres recibía el pasado sábado el galardón al mejor diseño de vestuario por su trabajo en la película 1898. Los últimos de Filipinas, de Salvador Calvo.

El diseño de vestuario de los profesionales canarios en el cine se cotiza con premio. El Goya que recibió la grancanaria Paola Torres por su concurso en 1898. Los últimos de Filipinas, película de Salvador Calvo rodada entre Gran Canaria, Tenerife y Guinea, la situa en los puestos nobles del sector en España, además de otorgar un plus a los canarios que en diferentes roles han sido merecedores de los galardones de la Academia de Cine.

Torres comenzó a trabajar de ayudante con Paco Delgado. "Él ha sido realmente mi mentor, empecé de ayudante y ahora juega en otra liga", reconoce la grancanaria. Con unas once películas que llevan el sello de Torres, la segunda nominación que le llega tuvo recompensa en forma del cabezón de los Goya. El año pasado se postulaba igualmente en la categoría de mejor vestuario por Mi gran noche, de Álex de la Iglesia. Pero Clara Bilbao se lo llevó por Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet, que pese a este quiebro sumó varios galardones de cuño canario, como el de mejor dirección de producción para Andrés Santana y Marta Miró, y el mejor maquillaje y peluqueríaque compartió Paco Rodríguez con Pablo Perona y Sylvie Imbert.

Oviedo Express (2007), de Gonzalo Suárez; Del lado del verano (2012), de Antonia San Juan; Musarañas (2014), de Juanfer Andrés y Esteban Roel; Felices 140 (2014), de Gracia Querejeta; Tiempo sin aíre (2014), Andrés Luque, Samuel Martín Mateo; Mi gran noche (2015), de Álex de la Iglesia; El tiempo de los monstruos (2016), de Félix Sabroso; La punta del iceberg (2016), de David Canovas; y Que dios nos perdone (2016), de Rodrigo Sorogoyen; ha sido el camino de Paola Torres hasta llegar a 1898. Los últimos de Filipinas. Y en proceso, de vuelta con De la Iglesia con Bar y Perfectos desconocidos, con fecha en 2017.

Con este premio, Torres ingresa en el club de los ilustres diseñadores canarios con Goya, en el que figuran el lanzaroteño Paco Delgado -que tiene dos- y la tinerfeña Tatiana Hernández. El director Juan Carlos Fresnadillo y el actor José Manuel Cervino fueron también meredores de un Goya, si bien en los puestos altos están el productor Andrés Santana con cuatro; el director y guionista Mateo Gil con cuatro; la actriz Ana Wagener; y el mencionado Paco Rodríguez.

La cinta de Salvador Calvo llegó a la ceremonia de los Goya con nueve nominaciones y salió con un premio, el de vestuario para Paola Torres. La diseñadora, pese al esfuerzo -ocho uniformes para cada protagonista con un total aproximado de 500 que confeccionó- no se mostraba excesivamente confiada en sus posibilidades. "En el vestuario se suele premiar a las películas de época, y aquí hay cuatro, dos de época y dos que no lo son", reconocía en una entrevista con este periódico. Incluso aventuraba que "Tarde para la ira está teniendo mucho empuje. Y los premios técnicos van un poco a la cola de los grandes premios". Erró el pronóstico, porque la cinta de Raúl Arévalo se llevó el premio a mejor película, dirección novel, actor de reparto y guión original, pero no el de vestuario. Paola Torres no estuvo en la gala. El Goya lo recogió Carlos Díez de manos del actor Manuel Burque. Ayer tampoco se prodigó en valorar lo que supone recibir la distinción de la Academia. En su nombre, Carlos Díez se lo dedicó a "mi gente de Canarias", al gremio y a la memoria de Paloma Chamorro.