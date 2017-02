Las series se rinden al Día de la Marmota

El jueves se celebró el Día de la Marmota, una curiosa tradición por la que un roedor es capaz de predecir con sólo mirar su sombra lo que nos queda de invierno. Este año la marmota lo ha tenido claro, tenemos seis semanas de frío más. Como si hubiera adivinado que la nueva temporada de Juego de Tronos va a llegar más tarde y no se estrenará hasta el verano, por mucho que sus protagonistas se empeñen en decirnos hasta la saciedad aquello de "Winter is coming". La tradición del Día de la Marmota ha adquirido dimensión internacional gracias a la película protagonizada por Bill Murray Atrapado en el tiempo, en la que el protagonista es un presentador de un programa meteorológico que se ve obligado a revivir una y otra vez la Fiesta de la Marmota, un acto que detesta. La pesadilla de revivir una y otra vez un día horrible es un tema recurrente de las series de ciencia ficción. Hace un par de años ya dedicamos un post a series con episodios tipo Día de la Marmota, una entrada que este año me he decidido a actualizar para añadir algunos títulos nuevos y otros que fueron omitidos entonces. Como considero que el post se queda incompleto sin los episodios de la vez anterior, vuelvo a incluirlos para que los fans de este tipo de argumentos tengan un repaso más definitivo. El listado es tan largo que casi supone una temporada completa de una serie y aún así tengo la sensación de que se me ha quedado alguno más en el tintero. Llama la atención que muchos de estos episodios fueron emitidos muy cerca del mes de febrero por lo que cabe la pregunta ¿es el Día de la Marmota una celebración habitual en las series norteamericanas como puede ser Halloween o el Día de Acción de Gracias? Los capítulos están ordenados cronológicamente por fecha de emisión.

1) The Twilight Zone 2x26: Juego de Sombras. Emitido el 5 de marzo de 1961. El clásico entre los clásicos de la ciencia ficción televisiva creado por Rod Sterling ya tuvo su propia visión del Día de la Marmota antes de la película de Murray. En el episodio Shadowplay asistíamos a los últimos momentos de un condenado por asesinato interpretado por Denis Weaver. Desde el veredicto hasta que lo sientan en la silla eléctrica. A medida que avanza el episodio nos vamos dando cuenta de que el acusado está viviendo su particular Purgatorio, reviviendo una y otra vez su ejecución. Este capítulo tuvo un remake en 1986 protagonizado por Peter Coyote en el relanzamiento ochentero de la serie.

2) Star Trek: The next generation: 5x18 Causa y Efecto. Emitido el 23 de marzo de 1992. Siempre pensé que este episodio era una especie de homenaje a la película de Bill Murray, pero resulta que se emitió un año antes del estreno del largometraje. La tripulación de la Enterprise queda atrapada en un bucle temporal en el que todos mueren al final en el choque contra otra nave espacial. A la mañana siguiente, vuelven a repetir el mismo día sin apenas recuerdos de lo que pasó el anterior. Cada vez tendrán que volver a descubrir qué les ha pasado y trabajar a contrarreloj para evitar que vuelva a suceder. El guión de Brannon Braga y la dirección de Jonathan Frakes (miembro del reparto que debutaba en este episodio tras las cámaras) convierten a este capítulo en una verdadera joya. Hay que destacar que como estrella invitada cuenta con el actor Kelsey Kramer de Frasier y Boss. El trailer original se ha quedado un poco desfasado y desmerece al resultado del capítulo por lo que he elegido este montaje hecho por un fan.

3) Xena. La princesa guerrera: 3x02: Ya he estado allí, ya he hecho eso. Emitido el 6 de octubre de 1997. Los bucles temporales no sólo se pueden contar desde el terreno de la física cuántica si hay may magia y mitología de por medio. La princesa guerrera interpretada por Lucy Lawless vivió un Día de la Marmota en el que la pesadilla no era comenzar el día con la canción I Got you baby de Sony & Cher en el despertador sino con algo tan simple y sencillo como el canto de un gallo. Cosas de la antigüedad clásica. La clave para salir de la repetición sin fin parece estar en poner fin a las rivalidades de dos familias que parecen inspiradas en las familias de los Capuleto y los Montesco de Romeo y Julieta de Shakespeare.

4) Expediente X: 6x14 Lunes. Fecha de emisión 28 de febrero de 1999. Hay algo peor que un lunes en el que todo te sale mal, y es un lunes en el que todo sale mal y debes revivirlo una y otra vez. Ésta es la situación en la que se encuentra el agente Mulder en este episodio en el que se le inunda el piso, se le rompe el móvil y cuando va al banco para ingresar la nómina para poder pagar el seguro se encuentra a un atracador lleno de explosivos que le pega un tiro. La novia del atracador es quién está atrapada dentro del bucle infernal y reviviendo todo, mientras que para el resto de los personajes es un día más y no tienen ningún recuerdo de haber vivido esto antes. El episodio está escrito por Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad. En el guíón se plantea, que por mucho que se repita el día, las cosas no tienen por qué ser siempre iguales, ya que el libre albedrío permite que todo pueda sucedar de manera diferente aunque no haya intervención externa.

5) Stargate: 4x06 Una ventana a la esperanza. Fecha de emisión 4 de agosto de 2000. La serie de las puertas espaciales vivió su particular Día de la Marmota cuando los protagonistas están explorando una tormenta magnética en un lejano planeta y aparece un arqueólogo con un extraño dispositivo. Sólo dos de los miembros del equipo son conscientes de que el día se repite una y otra vez y deberán poner los medios para poder romper el bucle. Como en la película, la primera reacción será el desconcierto, luego el tratar de poner remedio y, cuando caen en la desesperación, tratar de explorar cómo es eso de que tus actos no tengan consecuencias porque no hay un mañana. Finalmente, darán con la clave. Durante los diálogos del episodio hay una breve mención a Atrapado en el tiempo, para dejar claro el homenaje. Otra curiosidad es que el diccionario que usan Jack ONeill y Tealc para traducir los textos antiguos que conseguirán romper el bucle está escrito por uno de los guionistas del episodio.

6) Buffy Cazavampiros: 6x05 El serial de la vida. Fecha de emisión 23 de octubre de 2001. Tras haber luchado en la quinta temporada contra una diosa que pretendía desencadenar el apocalipsis en el mundo, para la sexta los guionistas eligieron como supervillanos a un grupo de frikis que parecían sacados del reparto de The Big Bang Theory y que nos dieron algunos de los momentos más hilarantes de la serie. Cuentan como base de operaciones con una furgoneta que tiene en el claxon la banda sonora de Star Wars y están a punto de ser descubiertos mientras discuten acaloradamente sobre quién es el mejor Bond de la historia. En este capítulo, los tres villanos lanzan una maldición a Buffy que se sacan de los episodios de Star Trek y Expediente X anteriormente citados. Un homenaje nada disimulado.

7) La zona muerta 2x15. Sensaciones vividas. Fecha de emisión 20 de julio de 2003. El vidente John Smith, nacido de la pluma de Stephen King, tiene la facultad de predecir el futuro con solo tocar a una persona. En este episodio conoce a una chica en la barra de un bar y cuando todo está preparado para el romance descubre que va a ser asesinada esa misma noche en lo que parece ser un atraco callejero. Al intentar impedirlo, todo apunta a que él también morirá. El vidente tendrá que revivir esa noche una y otra vez para tratar de evitar el trágico destino y averiguar quién está detrás del crimen, porque no se trata de un simple robo sino que todo es más complicado de lo que parecía.

8) Tru Calling: Fecha de emisión 30 de octubre de 2003. Con Buffy Cazavampiros recién terminada, Elisa Dushku encabezó el reparto de esta serie, también de la Fox, en la que encarnaba a una joven estudiante de Medicina con el poder de revivir otra vez el mismo día para poder evitar evitar muertes y otros desastres. La serie era un intento de la cadena de mantener al público que ya había conseguido con las finalizadas Buffy y Ángel dando el protagonismo a uno de los secundarios más recordados de ambas, la cazadora oscura Faith. Aún así, no logró pasar de la segunda temporada, tras instalarse en la acomodaticia fórmula del muerto de la semana y sin que pareciera que las cosas se dirigieran a ningún sitio. La prematura cancelación hace que se haya convertido en una serie de culto que cuenta con sus incondicionales fans.

9) Day Break: 13 de diciembre de 2006. Toda esta serie es un Día de la Marmota, sin ánimo irónico alguno. Un detective de policía se ve acusado del asesinato del ayudante de un fiscal del distrito. Todo apunta a que hay un montaje para incriminarle. El agente, interpretado por Taye Diggs, vivirá una y otra vez el día de su detención y tendrá que demostrar su inocencia. En cada episodio, intentará hacer las cosas de una manera distinta para lograrlo. La serie fue cancelada al sexto episodio, pero la temporada completa acabó distribuyéndose on line. La fallida serie permitió a su protagonista ser uno de los galanes de Sin Cita Previa un año después, el spin off de Anatomía de Grey.

10) Sobrenatural: 3x11 Punto misterioso. Fecha de emisión 14 de febrero de 2008. Los hermanos Sam y Dean Winchester, que recorren Estados Unidos investigando sucesos para normales, se ven atrapados en un bucle temporal en el que Dean siempre muere al final del día. Los homenajes a Atrapado en el tiempo son evidentes con esa radio despertador con la que el día comienza siempre con la misma melodía. Sin ánimo de spoilear nada, detrás de todos los hilos está un viejo enemigo de los hermanos y al que daban por muerto.

11) Fringe 2x18 Tulipán Blanco. Fecha de emisión 15 de abril de 2010. Un científico fabrica una máquina del tiempo con la que volver al pasado para salvar la vida a la mujer que ama en un accidente de tráfico. El problema del dispositivo es que cada salto requiere una gran cantidad de energía y el viaje temporal podría suponer la muerte de miles de personas. Los bucles temporales los genera el científico que vuelve atrás en el tiempo cada vez que está a punto de ser cazado por el FBI. En este episodio, vemos como Walter Bishop empatiza con el científico al que buscan, ya que no puede evitar hacer paralelismos entre lo que el fugitivo pretende y lo que hizo él cuando se llevó a la versión de su hijo Peter de un universo alternativo. Como secundario de lujo contamos con Peter Weller, que se ha convertido en habitual de series de ciencia ficción.

12) Haven: 2x06 El día libre de Audrey Parker. Fecha de emisión 19 de agosto de 2011. De nuevo otra serie de televisión nacida de la mano de una novela de Stephen King, Colorado Kid, y que terminó hace poco más de un año en SyFy Channel tras llegar a las cinco temporadas. Los protagonistas, que cada semana afrontan un nuevo caso sobrenatural en un pueblo imaginario del estado de Maine, se ven atrapados en este episodio en un bucle que termina con la muerte de alguien en un accidente de tráfico. Audrey Parker ve cómo cada intento por evitarlo acaba con el trágico final de otra persona y el reinicio de todo, por lo que la clave quizá no esté tanto en prevenir la tragedia como en localizar cuál es la causa del bucle.

13) Community: 3x04 Remedial Chaos Theory. Emitido el 13 de octubre de 2011. Jugarse a los dados quién baja a abrir la puerta al repartidor de pizza puede dar lugar a las situaciones más variadas. Un dado es el que determina quién no está en la casa en el momento en el que se desarrolla toda una serie de eventos por los que la misma historia puede tener un final feliz o uno más trágico y oscuro. No es que los protagonistas queden atrapados en un bucle. El capítulo nos cuenta las diferentes posibilidades de lo que hubiera ocurrido en función de quién fuera el agraciado con los dados. Una serie tan repleta humor autorreferente y alusiones a la cultura popular no podía quedarse sin su propio homenaje a Atrapado en el tiempo. Curiosamente está votado como uno de los mejores episodios de toda la serie por sus fans.

14) Lost Girl 4x08 Groundhog Fae. Fecha de emisión 29 de diciembre de 2013. El título es un juego de palabras entre el nombre que recibe en inglés el Día de la Marmota (Groundhog Day) y el del mundo de súcubos de la protagonista, los Fae. Algunos de los personajes quedan atrapados en un bucle que se va repitiendo una y otra vez durante una fiesta, con la particularidad de que a cada reinicio ha desaparecido una nueva persona de la casa. La magia y los demonios tienen algo que ver con estas repeticiones.

15) El Ministerio del tiempo 1x04 Una negociación a tiempo. Fecha de emisión 16 de marzo de 2015. La ciencia ficción española no ha podido resistirse hacer su propia versión del Día de la Marmota. En este episodio, el grupo de ministéricos debe salvar a una figura clave en la historia de la organización de las garras de la Inquisición. La puerta que lleva a esta época presenta una anomalía que permite a los protagonistas repetir de nuevo la misión en caso de que fracasen. El episodio sirve para dar a conocer la verdadera identidad del personaje histórico que se esconde detrás de Don Ernesto. Aún me quedan algunos capítulos para ponerme al día con Timeless, así que no sé si casualmente la serie norteamericana ha usado ya o no este argumento. Aunque si lo hace, lo tiene más fácil para sortear la acusación de plagio.

16) The Flash: 1x15 Fuera de tiempo. Fecha de emisión 17 de marzo de 2015. Los viajes en el tiempo y las realidades alternativas han pasado a ser algo habitual en las aventuras del superhéroe más veloz de DC Cómics. Hacia la mitad de la primera temporada se nos presentó una historia en la que fallecían algunos de los amigos y compañeros de Barry Allen e Iris averiguaba su identidad secreta cuando la ciudad se enfrentaba a una catástrofe. Flash tiene la oportunidad de regresar un día atrás en el tiempo y corregir errores para que todo suceda de una manera diferente. Las bases para lo que fue Flashpoint al final de la segunda temporada se asentaron aquí.

17) 11/22/63: Emitida el 15 de febrero 2016. De nuevo nos encontramos con la mano de Stephen King. El protagonista de esta miniserie descubre una puerta por la que se traslada al mismo día en los años 60. Mientras trata de familiarizarse con las reglas de este viaje temporal, el personaje de James Franco revive una y otra vez la misma escena en un bucólico pueblecito estadounidense cada vez que llega a este nuevo mundo. Son los pasos previos antes de decidir a embarcarse en la misión de evitar el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Todo cambio que se haga en el pasado quedará borrado en el momento en que se cruce la puerta, porque todo se reinicia de nuevo.

18) Westworld: Emitida el 2 de octubre 2016. El gran bombazo con el que HBO se quitó las telarañas y se puso las pilas. El episodio piloto de la serie de ciencia ficción de Jonathan Nolan nos muestra en su episodio piloto cómo los robots viven una y otra vez el mismo bucle a cada llegada de turistas al parque temático ambientado en el Salvaje Oeste. Pese a que parece que vemos repetida la misma escena en el primer episodio, como suele ser habitual en estas historias tipo Día de la Marmota está en las pequeñas diferencias entre cada escena. ¿No es verdad Dolores?