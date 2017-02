Sidonie, WAS, Siloé y The Taxman, primeras confirmaciones de Phe Festival 2017

Sidonie, WAS, Siloé y The Taxman son los primeros grupos confirmados de la segunda edición de Phe Festival, que se celebra del 1 a 6 de agosto en Puerto de la Cruz (Tenerife).

Una feria de tendencias al aire libre, jornadas de reflexión y conocimiento compartido, conciertos, actividades y tours por la ciudad completan el programa de esta cita, han informado hoy los organizadores en un comunicado.

La explanada del muelle de Puerto de la Cruz se mantiene como sede principal de la segunda entrega del festival, dirigido a gente joven independientemente de su edad, con ganas de disfrutar, comprometida y activa.

Los catalanes Sidonie con nuevo disco, El peor grupo del mundo (Sony Music, 2016), los sonidos electrónicos y de baile del grupo vasco WAS (antes We Are Standard), Siloé, una de las grandes revelaciones del pop-rock en castellano, y los tinerfeños The Taxman, ganadores de la última edición del concurso LALACore en la categoría general, son algunos de los nombres que subirán al escenario de Phe 2017, cuyo cartel definitivo aún no está cerrado.

En la explanada del muelle también se celebrará del 3 al 6 de agosto Phe Market, una feria de tendencias al aire libre y diurna, enfocada a la moda, el diseño o la tecnología, que contará con una zona de restauración, escenario, actuaciones y propuestas innovadoras.

Las jornadas de reflexión y conocimiento Phe I+C llevarán al Castillo Espacio Cultural del 1 al 4 de agosto conferencias y encuentros networking para analizar y dialogar sobre la cultura y el turismo.

También en esas fechas, diversificando las actividades culturales paralelas, tendrá lugar Phe Films, una muestra de creaciones audiovisuales independientes con ADN digital.

La música del festival se extenderá por la ciudad, como en la pasada edición, con el programa Phe Arounds, reservado para fiestas, sesiones dj y actuaciones en locales de referencia así como promociones específicas en comercios y restaurantes de Puerto de la Cruz.