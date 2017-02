La hija del Che visita Tenerife

Aleida Guevara, la doctora cubana hija del mítico revolucionario argentino Ernesto Che Guevara, reflexiona hoy (19.00 horas en la sala 1 del Auditorio de Guía de Isora) sobre la experiencia de las izquierdas latinoamericanas en la undécima edición de MiradasDoc. La hija del Che será entrevistada ante el público por el periodista tinerfeño Juan Cruz tras la proyección a las 18.00 horass de la película Fidel es Fidel (/41'/2014/Cuba), de Roberto Chile, en la que se busca al hombre que hay detrás de su historia, sus manos, su contacto diario con el pueblo.

"Me siento muy orgullosa de ser la hija del Che Guevara, pero sobre todo, me siento orgullosa de ser digna hija del pueblo cubano", dijo este miércoles a Javier Tolentino en el programa El séptimo vicio, el periodista de RadioTres que dedica a MiradasDoc varias ediciones de su espacio dedicado al cine en Radio Nacional. "En Cuba a nadie le quita el sueño el presidente Trump. Él puede decir lo que quiera y nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer. Como apoyo a México señaló a la CELAC, como espacio de unión de los países americanos, desde Río Bravo a la Patagonia, porque somos una misma patria".

La doctora cubana destacó que en la actualidad hay dos asuntos esenciales a resolver en América Latina: "La soberanía y dignidad del pueblo mexicano y el bloqueo en Cuba". De estos y más asuntos hablará Guevara con Juan Cruz ante el público de MiradasDoc.

La agenda de proyecciones del festival continúa hoy con otras once exhibiciones. En la sala 1, a las 16:00 horas, se abre la agenda con Caribbean fantasy, de Johanné Gómez Terrero (producción de Amelia del Mar Hernández y Alejandro Andújar, 53', República Dominicana), en la que se revela el amor secreto entre Morena y su amante, Ruddy, un barquero que cruza cada día en su barca a remo el río Ozama, que divide la ciudad de Santo Domingo. Le sigue Paradise on Earth, de Cecylia Malik (52', Akademia Multi Art, Piotr Lenar, 2015, Polonia), que presenta el registro íntimo de una amistad de dos años entre su directora, Cecylia Malik, y una pareja sin hogar.

Tras la intervención de Aleida Guevara, a las 20.00 se proyecta El buzo, de Esteban Arrangoiz (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos - CUEC, Instituto Mexicano de Cinematografía, 16', México), en el que se muestra el trabajo de Julio César Cu Cámara, jefe del equipo de buceo del drenaje de la ciudad de México. Continúa la sesión con Maxamba, de Suzanne Barnard y Sofía Borges (ambas, productoras, 24', Portugal), un archivo vivo de la historia y memoria de los habitantes del barrio Quinta da Vitória (Lisboa, Portugal) ante su inminente demolición. Show all this to the world, de Andrea Deaglio (55', Andrea Deaglio, 2015, Italia, Francia) cierra esta sesión con una muestra cómo reaccionan migrantes, policía, medios de comunicación, autoridades, las organizaciones caritativas y los ciudadanos comunes durante una emergencia migratoria en la costa mediterránea.

La Sala 1 se dedica a partir de las 22.00 horas a proyecciones especiales, con Tupper sex (15'), una justificación para hablar con humor sobre las apariencias. La obra es producto de la labor de la Asociación sociocultural Cedarpre, que agrupa a vecinos de Guía de Isora dedicados al teatro amateur y al cine artesanal de una parroquia. La segunda proyección especial es The Blinking Island, de Diego Borges (26'/2016/ España), sobre la leyenda de la isla de San Borondón vivida por un grupo de surfistas.

Las proyecciones de la Sala 2 comienzan a las 15.00 horas con Carmona tiene una fuente, de Antonio Trullén (Antonio Trullén, 57'), en la que se narra la historia de un vecino del casco antiguo de Barcelona, Pedro Vázquez, de 70 años, obligado a dejar su vivienda por la celebración del Fórum Universal de las Culturas. Le sigue Gure Hormek, de María Elorza y Maider Fernández (Las Chicas de Pasaik KIMUAK Tabakalera, 15'), que se presenta de forma descriptiva y misteriosa: "El barrio de Las Amas de Casa. El distrito de Las Insomnes. El kiosco de La Madre Desconocida. El subterráneo de Las Mujeres Solas. Nuestras paredes homenajean a quienes queremos". La sesión concluye con Rosalía (Víctor Gonca, 44'), en la que Gonca hace un retrato de Rosalía Sender, dirigente del PCE del País Valencià entre 1976 y 1982. A las 20.00 horas, en la sala 2, el equipo dirigido por la periodista Angels Barceló realia en directo el programa informativo Hora 25 de la Cadena SER.