'Why did Dragan gathered his band', la vida de un "padre coraje", en MiradasDoc

Nikola Spasic estrena su primer documental en la undécima edición del Festival y Mercado Internacional de Cine Documental de Guía de Isora, MiradsDoc. El director serbio, que ha dirigido, editado y producido varios cortos de ficción, retrata ahora la historia de un padre analfabeto y sin formación musical, Dragan Petrovic, que ha enseñado a tocar a sus hijos de oído e intenta ganarse la vida con sus actuaciones: Why did Dragan gathered his band (62'/Serbia), con el que ha sido seleccionado para el Concurso Internacional de Ópera Prima de MiradasDoc.

El tránsito de la ficción al documental de Spasic se produce cuando "descubro a esta familia en una actuación a través de internet, me llama la atención la situación de estos niños y decido buscarlos". Los encuentra en Beska, un pueblo de Serbia, y comprueba que viven con muchas dificultades en medio de una comunidad romaní con familias desestructuradas y sin apenas ambición. Entonces decide contar la historia de Dragan, un "padre coraje", tal y como lo definió una espectadora tras ver la película en Guía de Isora el pasado sábado al compartir sus impresiones con Nikola Spasic y su guionista y productor, Milanka Gvoic en el auditorio de MiradasDoc.

Why did Dragan gathered his band recoge un trabajo de tres años y refleja las dificultades que atraviesa la familia, que apenas consigue ingresos para subsistir. Pese a todo, Dragan, que se hizo cargo de sus tres hijos de 13, 11 y 8 años cuando la madre los abandonó, sigue son su empeño, con su sueño: quiere que sus hijos, que están escolarizados, aprendan lo suficiente para lograr vivir mejor que él y su entorno.

Este documental, que comenzó a rodarse con el esfuerzo económico de director y productora ha conseguido finalmente financiación por parte de los ministerios de Cultura serbio y croata, se ha exhibido por primera vez en Tenerife y ni siquiera los protagonistas lo han podido ver íntegro. "Para nosotros es muy importante que nos hayan seleccionado en MiradasDoc, un festival necesario para los documentales y donde se dan cita trabajos muy interesantes", asegura Spasic.

La familia de Dragan, que perdió todas sus pertenencias, incluidos sus instrumentos, en el incendio de su casa, continúa luchando para sobrevivir y superarse. Según el director, "los protagonistas apenas han visto fragmentos del documental y les gustaron mucho, pero se emocionaron cuando vieron sus antiguas fotos familiares y sus instrumentos musicales, perdidas en el incendio, y que solo podrán volver a ver en la película". Ahora, Dragan y sus tres hijos siguen tocando con instrumentos cedidos por una institución local.

Tanto el director como la productora de la película esperan que, una vez se exhiba en su país y se conozca la situación de esta familia, reciban apoyo para lograr salir de una situación casi límite. Ambos reconocen que cada vez que se acerca a ese pueblo, a Beska, y, concretamente, a la comunidad romaní de la zona y su entorno comprenden que ahí "hay muchas más historias que contar".