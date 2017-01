"El ritmo reggae es la representación del latido de nuestro corazón"

Los madrileños Emeterians serán unas de las formaciones que este sábado se suban al escenario del Aguere Espacio Cultural para ser parte activa del Bob Marley Day, cita en la que se rendirá homenaje a una de las figuras claves de la música jamaicana. Emeterians compartirán escenario en esta ocasión con Ras Kuko, Omar Xerach, Eclipse Reggae, Don Virgilio, Isaiah y Lava Sound. María Martins, componente de Emeterians, afirma que ellos viven el reggae sin poder desligarlo del espiritualismo rasta.

¿Qué es para ustedes la música reggae?

El reggae para nosotros representa el reflejo de nuestra forma de vida. Desde el primer momento en que la música reggae entró por nuestros oídos nos envolvió en un mundo real, basado en nuestras raíces originales, siempre en contacto con la naturaleza y con las virtudes que la vida nos ofrece, siendo conscientes de dónde venimos, dónde residimos y la intención que queremos proyectar para hacer un mundo mejor, más humano, respetable y humilde. El ritmo del reggae, aunque para algunos pueda sonar repetitivo, no es más que la representación del latido de nuestro corazón (nyabinghi), de ahí que los niños sientan una conexión inmediata y natural con este estilo. Las letras son conscientes y reflejan una realidad desde la historia de nuestros antepasados, la esclavitud, la opresión y desigualdad hasta la actualidad, siempre luchando contra las injusticias que aún a día de hoy se siguen produciendo. Ofrece esperanza, unidad, respeto y amor.

¿Qué prefieren de su faceta como músicos, la composición, la grabación o los directos?

Es difícil elegir ya que cada uno nos aporta aprendizajes diferentes y complementarios entre ellos. La composición es el reflejo de uno mismo, donde lo personal se puede convertir en universal. Un trabajo que conlleva poder expresar los sentimientos, el desahogo, una forma de compartir nuestro aprendizaje. La grabación es trabajo en equipo, donde se puede ver el resultado de nuestras almas imprentas en un formato auditivo, es el nacer de nuestro hijo que hemos estado incubando, alimentando y nutriendo con amor, trabajo y perseverancia. Donde más tarde podemos compartir en los directos, una energía inigualable. El calor y vibra que se respira es contagiosa creando un ambiente positivo, lleno de esperanza y rebelión para luchar por un mundo mejor para las siguientes generaciones.

¿Qué importancia conceden a sus letras?

La máxima posible. Consideramos que las letras de nuestras canciones no sólo son un reflejo de nuestras experiencias, sueños y luchas personales, si no que creemos que no somos los únicos que piensan así, por eso somos conscientes de lo que nuestras letras puedan representar en otra persona, un apoyo, una lucha comunitaria que no se puede llevar a cabo individualmente, un ansia de abrir nuestras perspectivas hacia un mundo más justo.

¿Qué les aporta a ustedes el rastafarismo?

Para nosotros el rastafarismo es una filosofía de vida consciente, pura y espiritual. Nos basamos en el amor al prójimo, en el respeto, en la educación consciente y en la unidad, siempre en gran conexión con nuestra madre naturaleza. Nos aporta esperanza y motivación en estos tiempos difíciles.

¿Se puede desligar el reggae de la creencia rasta?

Para nosotros es algo que va unido: reggae y espiritualidad. Pero no para todo el mundo tiene esta connotación y prueba de ello son varios artistas que no comparten la filosofía rasta pero hacen reggae.

Vienen a Tenerife para rendir homenaje a Bob Marley. ¿Cuál es su visión del legendario artista jamaicano?

Bob Marley ha dejado uno de los mayores legados en el reggae, un auténtico revolucionario que usaba las líricas como arma e instrumento de cambio y cuya música perdurará por siempre. Podríamos decir que nos cambió la vida. Sus hijos también son estandartes de esta música que tanto nos une.

¿Qué ofrecerán Emeterians en Tenerife?

Ponemos nuestra pizquita en este gran homenaje a Bob Marley. Hemos elegido algunas de nuestras canciones favoritas y pensamos ofrecer un gran espectáculo junto a nuestros hermanos de Tenerife.

Después de su experiencia en Inglaterra, donde han residido durante mucho tiempo, ¿se atreverían a hacer una comparación con la escena española?

En Inglaterra el reggae forma parte de la cultura: todos lo conocen, en todos lados se escucha y hay una gran fluidez de artistas que van y vienen. Allí entras en un restaurante y parte de la playlist que pinchan es reggae y lo mismo pasa con la radio, hay muchas emisoras solo de música jamaicana. Sin embargo, no hay casi bandas de reggae en Londres y la escena está bastante dividida. Todo lo contrario de lo que pasa en la Isla y Península, donde hay mucho más movimiento y más unión. Aquí hay un grandísimo nivel de reggae, pero no tanta gente que lo escuche... En Londres tuvimos la suerte de contar con varios maestros rasta de los que hemos aprendido mucho.