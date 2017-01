"Las modas atacan menos al documental que al cine de ficción", sentencia el cineasta cubano Rolando Díaz, cofundador de MiradasDoc, que regresa al Festival desde su actual residencia en República Dominicana para formar parte del jurado internacional que otorgará los premios al mejor largometraje y mejor corto documental. Díaz celebra su reencuentro "feliz y muy emotivo" con un festival que considera "un logro enorme dentro de mi vida de tantos años dedicados al cine, porque es un festival casi único". Regresar como miembro del jurado "es como cerrar un círculo, es muy curioso porque una de mis tareas en MiradasDoc era seleccionar los jurados y que ahora me inviten a estar de jurado me parece muy bonito de parte de Alejandro y David y la dirección en general".

Pero la felicidad del director cubano no solo se sustenta en la vuelta a la que ha sido su casa durante años. Además, dice, "me siento feliz con los documentales que he visto, porque la selección es muy buena. Son obras poderosas. Enjuiciar es doloroso, pero hay que decidir cuál es la mejor, hay unos cuantos títulos que se destacan mucho". Díaz asegura que los aspirantes al premio "deben considerarse ya premiados por estar en MiradasDoc; que tu película sea seleccionada entres doscientos, trescientos documentales y que sea en un festival que tiene un nombre ya es un premio".

Inserto en el mundo del cine en República Dominicana, tras cuatro años de residencia en el país caribeño, Rolando Díaz planifica su próxima película, Adopción, un documental sobre la venta de niños; se sumergirá en ese proyecto en cuanto regrese de Guía de Isora, cuando acabe además su labor como guionista y coguionista de otras dos películas de ficción. Con la mirada puesta más allá, sabe desde ahora que la siguiente película que firme, después del documental, será una película de ficción.

Lo cierto es que, sea cual sea el género que aborde, Díaz se siente feliz cuando revela la realidad, ya sea a través de un documental o a través de la ficción, que para él es un ejercicio de "recreación de la verdad; porque me encanta que mis películas se parezcan a la verdad" y en la ficción lo hace con un género al que es muy afín, el que combina drama y comedia, al que se adscriben Cercanía o La vida según Ofelia.

Como jurado internacional en la undécima edición de MiradasDoc, Díaz comenta que el documental más reciente entre los contemporáneos muestra que, aunque el lenguaje evolucione, las inquietudes que inspiran una película de cine de realidad se mantienen vivas de forma que permiten que mantenga su vigencia incluso décadas después de haberse filmado. "La vigencia reside en que el documental indaga en la realidad y esa presencia de la realidad se mantiene, por mucho que tú la vuelques de manera experimental, que te arriesgues?".

En esa vigencia de la realidad y en la potencia de las historias y de los personajes reside, desde el punto de vista del director cubano, el motivo de que las modas ataquen menos al documental que al cine de ficción, porque "el cine de ficción está más exigido por el tema de la modernidad", mientras que la fuerza del documental está en el testimoniante, el personaje.

El documental de creación actual ha superado el texto en off, hay cineastas que buscan más la belleza del plano, de la fotografía, lo que los acerca al cine de ficción, algo que para Díaz resulta "válido también, porque además se mantiene la interinfluencia entre ficción y documental". Las películas de realidad contemporáneas, además, aspira a evitar la entrevista estática, a que el personaje forme parte de la acción, que interactúe con la cámara, "pero eso no quita que tengas un documental extraordinario con un personaje que está ahí contando una cosa tremenda, porque a lo mejor lo que te está contando y la manera en que está narrado sigue teniendo una fuerza que interesa y motiva y tiene capacidad emotiva".

Conocedor y protagonista del crecimiento del festival, Díaz asegura que "MiradasDoc tuvo un salto cualitativo importante" justo en sus inicios, "cuando universalizamos el proyecto y en lugar de mirar solo al sur, empezamos también a mirar el sur dentro del norte, y esa mirada que puede ser casi de cualquier tema humano, profundo, interesante, importante la humanidad, en esos términos ambiciosos, incluso; entonces, puedes ver la realidad africana, un problema de realidad dentro de Francia, de Estados Unidos, siempre mirando zonas de la realidad que no son para edulcorar la vida, pero sí son para mostrar cosas tan interesantes o tan diversas como un coreógrafo o hasta un político que cuentan su historia, gente sencilla que se gana la vida de formas insospechadas, historias resueltas con humor...".

El integrante del jurado de largo y corto internacional destaca que MiradasDoc tiene "una programación muy rica y es muy difícil encontrar lo que se encuentra aquí. Los festivales generalmente hacen perfiles más estrechos y no hay muchos festivales de documental en sí mismos que tengan el prestigio de Miradasdoc. Hay otros festivales prestigiosos que tienen una sección de documentales aparte, pero ponen muy pocos, una muestra como esta, tan diversa, tan diferente y tan exigente no se encuentra fácilmente". Además, Díaz destaca la importancia de la totalidad de MiradasDoc como espacio formativo que llega desde los niños en EnseñanDoc y llega hasta profesionales en CreaDoc.