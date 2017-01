MiradasDoc ofrece hoy una charla de Avi Mograbi y diez proyecciones

MiradasDoc proyecta hoy diez películas, de las que nueve participan el concurso, y la décima, Between fences (2016), del cineasta israelí Avi Mograbi, protagoniza la sección Mirada Personal de la XI edición del Festival Internacional de Cine Documental. Mograbi participará en un coloquio con el público tras la exhibición de su filme, programado para las 20.00 horas en el Auditorio de Guía de Isora.

Las proyecciones comienzan a las 12:00 horas, con la película Years have gone, winter is coming, de Karol Palka, un documental que muestra a dos hermanos que han vivido juntos 40 años. A continuación, se exhibe son Bezness as usual, de Alex Pitstra, que reflexiona sobre su rol como hijo de dos culturas: la holandesa y la tunecina.

La película Football brothers, de Marcin Filipowicz inicia la tarde, a las 16:00 horas. Esta creación polaca se detiene en dos hermanos adolescentes del sur de país que sueñan con ser grandes futbolistas. Seguidamente, se podrá ver otro documental polaco, Brothers, de Wojciech Staron, que cuenta la historia de dos hermanos que regresan al país desde Kazajstán tras 80 años de exilio.

Paralelamente se proyectarán Pequeñas mentiras piadosas, de Niccolò Bruna y Ferrol mola, de Carlos A. Quirós y Cristina Esteiro. La primera narra la historia de Lourdes, una mirada íntima a la condición de los cubanos y sus esperanzas en tiempos de grandes cambios; y la segunda mola sigue los pasos de un divertido monigote amarillo que adorna las deterioradas fachadas de las calles más decadentes de Ferrol.

A partir de las 18:00 horas, se proyecta Remote Control, obra anónimaque narra cómo se preparan los iraníes para elegir al nuevo presidente de la República Islámica en Teherá y Piano de Vita Maria Drygas, la historia de un instrumento musical usado para reforzar una barricada símbolo de la revolución ucraniana.

Cierra el programa la cinta The Weather Forecast, de Iván Tverdovsky.