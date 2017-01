El musical más clásico y más innovador

Damien Chazelle. Ese es el nombre a tener en cuenta. Joven -apenas treinta y un años- y con tan sólo tres largometrajes estrenados es, en mi opinión, el cineasta más sobresaliente de entre las promesas más recientes de la cinematografía norteamericana. En el año 2014 sorprendió a todo el mundo con Whiplash, una excelente cinta, plena de talento y ritmo que, con un ínfimo presupuesto de tres millones de dólares, cosechó tres Oscars de cinco nominaciones (entre ellas, el de mejor película), además de decenas de otros premios. Muy pocas veces un proyecto independiente, minoritario y modesto se cuela en el Olimpo de los más destacados reconocimientos en una industria tan potente como la del Séptimo Arte, pero su realizador ha demostrado que aquel éxito no fue una casualidad.

Ahora estrena La La Land (La ciudad de las estrellas), un musical de regusto clásico y aire innovador con el que, nuevamente, ha encandilado tanto a la crítica como al público. Nos coloca ante uno de los géneros por excelencia de la época dorada de Hollywood y que, entendido como estilo narrativo en el que los personajes hablan cantando y bailando, había caído en el olvido de las productoras. Es verdad que esta forma de contar historias no es del agrado de todas las personas. A muchas de ellas se les atraganta ver a los actores entonando melodías y ejecutando elegantes pasos de claqué para abordar sus diálogos. Tal vez consideren este formato como una extravagancia impropia de los tiempos que corren. Sólo puedo decir que ellos se lo pierden, ya que la magia y el sentimiento que transmite se traduce en una de las experiencias más alegres, divertidas y entrañables reflejadas en una gran pantalla.

Cuenta el agitado romance de dos jóvenes que luchan por sus sueños en una cruel ciudad, conocida por destruir esperanzas y romper corazones, desde sus más tiernos inicios hasta su punto de madurez. Se trata de una aspirante a actriz y de un músico de jazz cuyo amor se ve amenazado por las ansias de triunfar en sus respectivas carreras, ya que cada una de ellas ha de desarrollarse por caminos diferentes.

El colorido, la ambientación, el encanto de algunos números musicales, el romanticismo más vinculado al celuloide de antaño, el vestuario, las ajustadas interpretaciones y la valentía y genialidad del director se alían para alcanzar un resultado magnífico. Renovadora y tradicional a la vez, La La Land se alza como una de las propuestas más singulares y originales de los últimos años. Desde 2011 con el film The Artist, rodado en blanco y negro imitando al cine mudo, no se veía un proyecto tan arriesgado. El talento que destila la obra hace imposible no caer rendido ante ella y, si hubiera que indicar algún inconveniente, sería el de no mantener el mismo nivel durante toda la proyección, una circunstancia comprensible dada la complicación de conservar durante más de dos horas tan elevadas dosis de energía y vitalidad.

A falta de conocer las inminentes nominaciones a los Oscar, La La Land (La ciudad de las estrellas) ya ha arrasado en los Globos de Oro, habiendo obtenido los siete galardones a los que aspiraba (película en comedia o musical, director, actor, actriz, guión, canción y banda sonora). También se ha hecho acreedora del Critics´ Choice Award a la mejor cinta del año y ha figurado en todos los listados de las Asociaciones de Críticos de los Estados Unidos. Junto a Manchester frente al mar es la máxima favorita de la ceremonia de entrega de las estatuillas doradas de Hollywood.

Dos entonadísimos Ryan Gosling (Drive, Los Idus de marzo, La gran apuesta) y Emma Stone (Criadas y señoras, Birdman) encabezan el reparto, realizando unos estupendos trabajos dentro de una obra cuya dificultad es evidente. Les acompaña el siempre eficaz J. K. Simmons, Oscar al mejor actor secundario por Whiplash.

