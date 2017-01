El formato de piano y voz de Marlango regresa a Tenerife

La voz de Leonor Watling y la capacidad de Alejandro Pelayo al piano, ese maridaje musical que da forma a Marlango, regresa a Gran Canaria. El Auditorio Alfredo Kraus, el 19 de mayo, acogerá el concierto de un dúo que en marzo regresará al estudio para dar forma a su séptimo trabajo. Un día después, la formación realizará una parada en Tenerife -Paraninfo de la Universidad de La Laguna- para cerrar, de momento, una gira que le llevará en los próximos meses por Fuenlabrada, Mallorca, Ferrol, Girona o Barcelona.

El último paso de Marlango por Tenerife, para presentar El Porvenir, aún está caliente: fue el pasado junio cuando se dejaron caer, con un recital que llenó la sala, por el mismo espacio de la Universidad de La Laguna. Ahora, sin que se llegue a cumplir el año de esa visita, el dúo regresará a la Isla para repasar su carrera y, tal vez, mostrar algunos de los temas sobre los que girará su siguiente disco -que comenzará a grabarse en primavera.

Con El Porvenir, un título que rendía homenaje al poeta Ángel González y en el que colaboraron artistas como Bunbury, Fito Páez y La Santa Cecilia, la formación cantó "al mañana que nos mantiene vivos y que siempre aparece como una promesa", según explicó la propia Leonor Watling a este periódico antes de su último recital en la Isla.

Antes de firmar El Porvenir, la banda Marlango -que inició su carrera como trío, con Óscar Ybarra a la trompeta, y con letras en inglés- publicó cinco discos de estudio -titulados Marlango, Automatic Imperfection, The electrical morning, Life in the Treehouse y Un día extraordinario- y un recopilatorio -llamado Selection- para dar forma a una carrera que suma ya diez años.

Las composiciones de Marlango para El Porvenir -grabado en Los Ángeles (Estados Unidos) bajo la producción de Sebastian Krys- partían de su disco anterior Un día extraordinario, un álbum en el que abandonaron el inglés de sus primeros trabajos previos y en el que apostaron por la alegría y la felicidad.

Los versos como Solo soledad sonando -del poeta Ángel González- inspiraron a Watling para escribir temas en los que se daban la mano el blues, el jazz y los boleros.

A la hora de repasar una década sobre los escenarios, Watling, la pasada primavera, explicó que "el nuestro es un balance feliz". "Nunca pensamos", agregó, "que llegaríamos tan lejos, ni siquiera con el primer disco". Ahora, con el nuevo año, la cantante y actriz ya ha aventurado que "en marzo empezamos a grabar".

Las entradas para disfrutar de los dos conciertos de Marlango en las islas capitalinas saldrán en breve a la venta por los canales habituales de ambos recintos.