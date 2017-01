´Julieta´, de Almodóvar, nominada a los Premios Bafta

La película Julieta, de Pedro Almodóvar, ha sido nominada a los Premios Bafta en la categoría de Mejor película de habla no inglesa, según informó ayer la Academia de Cine Británico. La cinta del director manchego, que el pasado mes de diciembre se quedó fuera de la carrera de los Oscar, competirá ahora por el Bafta con Mustang, El hijo de Saul, Deephan y Toni Erdmann. Los premios se entregan el 13 de febrero.

En la categoría de Mejor Película están nominadas La La Land, La llegada, Manchester by the sea, Yo, Daniel Blake y Moonlight. En concreto, la gran galardonada de los Globos de Oro La La Land se sitúa también en los Bafta como la más nominada, en once categorías, entre las que se encuentran las de música original, sonido, diseño de vestuario, mejor director (Damien Chazelle), mejor actor principal (Ryan Gosling) y mejor actriz principal (Emma Stone).

Le siguen La llegada y Animales Nocturnos, con nueve nominaciones cada una; Manchester by the sea, que ha obtenido seis; Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, Hasta el último hombre, Lion y Yo, Daniel Blake, con cinco; y Moonlight y Florence Foster Jenkins, ambas con cuatro nominaciones.