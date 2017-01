Llega la guerra de las series

Sherlock Holmes, arrogante y decidido, se encara a la plana mayor de los servicios secretos de Su Majestad, con su hermano Mycroft a la cabeza. La inesperada reaparición de Moriarty ha puesto el país en alerta, mas el detective consultor se muestra eufórico: "Siempre sé cuándo ha empezado la partida. ¿Saben por qué? Porque me encanta".

Nada mejor para empezar el año con el buen pie que la nueva temporada de una de las series más celebradas de los últimos años. Netflix estrenó ayer The Six Thatchers, el primer capítulo de la cuarta (y esperada) temporada de Sherlock. Un episodio cuyo título remite a uno de los relatos canónicos escritos por sir Arthur Conan Doyle, La aventura de los seis napoleones, y que supone el inicio de una nueva partida, "más oscura" según los creadores de la serie Mark Gatiss y Steven Moffat, entre Sherlock Holmes y su némesis, el (¿difunto?) profesor Moriarty.

Claro que no es Sherlock la única serie de éxito que retornará a las pantallas este 2017. Un año en el que también llegarán nuevas ficciones a la pequeña gran pantalla y que se prevé marcado por la dura competencia entre Netflix y HBO, la gran guerra catódica cuyos máximos beneficiarios son los espectadores.

Juego de Tronos

Por parte de HBO, su mejor bazas es la séptima temporada de Juegos de tronos. El final de la sexta temporada anticipa una tanda de capítulos memorable, para la que se prevé la penúltima entrega de la serie. Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), asesorada por el gran Tyrion Lannister (Peter Dinklage), desembarcará en Poniente con un gran ejército con el que tratará de arrebatar el trono de hierro a Cersei Lannister (Lena Headey), mientras que en el Norte Jon Nieve (Kit Harington) trata de recomponer el señorío de los Stark con un ojo puesto en el Muro, última defensa ante el avance de los caminantes blancos.

También se espera con ansia la segunda de Westworld, que aspira a ser la sucesora de la ficción nacida de los libros de George R.R. Martin, pero sus creadores anticipan que no llegará a las pantallas hasta 2018. Pero el canal, que ya ha estrenado en España The Young Pope, tiene para esta temporada otras bazas de calado como The Deuce, la nueva serie creada por David Simon (The Wire, Treme), protagonizada por James Franco y Maggie Gyllenhaal y centrada en los inicios de la industria del porno.

Otra serie que despierta interés Big Little Lies, con Nicole Kidman y Reese Witherspoon encarnando a dos madres cuyo cuya vida dará un vuelco con la llegada de una tercera, encarnada por Shailene Woodley, a su vecindario. Y Taboo, una miniserie de la BBC ambientada en el Londres de 1814 y creada por Ridley Scott y Tom Hardy, en la que el actor encarna a un hombre que, tras una década en África, vuelve a la metrópoli a por venganza.

Frente a esto, Netflix opone las nuevas temporadas de series como House o Cards o Narcos, pero también la segunda temporada de Stranger Things y The Crown, con las que la cadena ha pegado el definitivo salto de calidad que le demandaban sus suscriptores.

Además, el canal producirá dos nuevas series que profundizan en su alianza con Marvel: Iron Fist y The Defenders, en la que el propio Puño de Hierro unirá sus fuerzas con Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage para formar un grupo superheroico que trata de salvar Nueva York de una amenaza con los rasgos de Sigourney Weaver.

Junto a estas ficciones, Netflix prepara una ficción en torno al Chapo Guzmán, con un espíritu que se adivina análogo al de Narcos -serie sobre Pablo Escobar-, y continuará con su apuesta por la ciencia ficción con la segunda temporada de The Expanse, la serie producida por SyFy que adapta la saga de novelas de James S. A. Corey en las que la humanidad ha colonizado la totalidad del Sistema Solar, y el estreno de Star Trek: Discovery, la nueva serie del universo trekkie producida por CBS, que verá la luz en mayo.

Fuera de las dos grandes plataformas de streaming, otros canales preparan series de gran interés. Es el caso de Amazon, que busca su cuota de mercado con iniciativas singulares como Crisis in Six Scenes, la serie de Woody Allen con Miley Cyrus en el reparto.

Dentro del ámbito de los spin-off, series nacidas de otras series, destaca el estreno de The Good Fight, hija de la serie estrella de CBS estos últimos años: The Good Wife. Christine Baranski encabeza un reparto en el que también destacan Rose Leslie y Cush Jumbo.

FX, por su parte, prepara una nueva temporada de Fargo, la tercera, en esta ocasión ambientada en 2010 y con Ewan McGregor al frente del reparto. Con el rodaje ya en marcha, poco se sabe de la nueva entrega de la ficción creada por Noah Hawley, aunque el showrunner anunció que conectará con los personajes de entregas anteriores.

El regreso de 'Twin Peaks'

Por su parte, Showtime produce la tercera temporada de la mítica Twin Peaks, veinticinco años después de su cancelación y de nuevo con David Lynch a los mandos. La cadena ha confirmado que la temporada constará de 18 capítulos de una hora, así como la presencia del agente Dale Cooper (Kyle MacLachlan).

Entre los estrenos más prometedores del año también destaca American Gods, la adaptación de la novela de Neil Gaiman producida por Starz en la que los dioses antiguos de distintas mitologías caminan entre los hombres de hoy, enfrascados en una guerra con los nuevos dioses. Una serie que cuenta además con el atractivo del regreso a la pequeña pantalla de Ian McShane, conocido por encarnar a Al Swearengen en Deadwood, con otro personaje a su medida: el señor Miércoles.

Pero no se puede cerrar la lista de los estrenos más esperados sin citar una ficción nacional: El Ministerio del Tiempo, de Televisión Española (TVE), que afronta una tercera temporada crucial, con Hugo Silva y su Pacino cogiendo galones tras la salida de Rodolfo Sancho de la serie. Una serie de la que se espera un salto de calidad, merced a la entrada de Netflix en la producción.