La Fundación CajaCanarias premia al cortometraje 'La pasión de Judas'

La Fundación CajaCanarias ha concluido su más reciente convocatoria de Premios artísticos con el fallo del galardón de Cortometrajes, que lleva la denominación de Manolo Villalba y que, en la presente edición, ha constado de dos modalidades, ficción y documental. Ambos reconocimientos llevan aparejados una dotación económica, de 3.000 euros con respecto al primer premio, y de 1.500 para el segundo. En el presente ejercicio, alrededor de una treintena de creaciones audiovisuales se han presentado a concurso destacando, de manera general a juicio del jurado, la calidad de los cortometrajes premiados en una convocatoria que alcanza su novena edición. En ese sentido, el jurado compuesto por la directora de la Filmoteca Canaria, María Calimano; Isabel Castells, profesora universitaria y experta en cine; Jorge Gorostiza, arquitecto y experto en el séptimo arte; el director del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Miranda; y el profesor y crítico cinematográfico Joaquín Ayala ha decidido reconocer a La pasión de Judas, de David Pantaleón, como mejor cortometraje en la categoría de ficción, mientras que Sin Dios ni Santa María, realizado por Samuel Martín Delgado y Helena Girón, ha obtenido el primer premio en el apartado documental. Ave Feliz, de Víctor Moreno; y Sacristán, a cargo de Octavio Guerra y Violeta Blasco, han recabado el segundo premio en ambas modalidades, respectivamente.

La pasión de Judas, obra del grancanario David Pantaleón, viene a completar la trilogía titulada Cuentos de cartón, un proyecto llevado a cabo por el director canario y el Centro Ocupacional de Valleseco, integrado por hombres y mujeres con discapacidad intelectual de la citada localidad, y que en este cortometraje retrata un ritual típico de la misma, denominado "la quema de Judas", y que ha sido seleccionado como mejor premio de cortometraje Fundación CajaCanarias, en la categoría de ficción.

Licenciado en Arte Dramático por la Escuela de Actores de Canarias, David Pantaleón comienza en 2006 su andadura como director, cosechando hasta la fecha una treintena de premios en festivales nacionales e internacionales. La pieza galardonada por este premio, La pasión de Judas, también ha conseguido alzarse con el premio Signis en el 61º International Short Film FestivalOberhausen, así como con el premio al mejor cortometraje documental en la 46 edición de la Muestra Cinematográfica del Atlántico, y el premio Richard Leacock al mejor cortometraje en el 14º Festival Internacional de Cine de Las Palmas.

Se oyen las voces de unos pastores que cuentan relatos mientras una mujer espera la llegada de la noche. La noche es el momento en el que los viajes son posibles, tal y como cuenta la sinopsis de Sin Dios ni Santa María, primer premio de cortometraje documental del Premio de Cortometrajes Fundación CajaCanarias. La pieza es obra de Samuel Martín Delgado (Santa Cruz de Tenerife, 1987) y Helena Girón (Compostela, 1988); sus trabajos han tenido un amplio recorrido en festivales internacionales de referencia como Toronto International Film Festival, New York Film Festival, Mar del Plata, FIC Valdivia, Curtas Vila do Conde, Ann Arbor o Media City Film Festival, donde han sido premiados. También han obtenido premios en el Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux de París, en Alcances y en el Curtocircuito International Film Festival, donde han recibido el premio a mejor película y el premio del público. Sus películas han sido exhibidas en centros de arte y museos como el CCCB (Bacelona) o el TEA Tenerife Espacio de las Artes (Tenerife), dónde también han exhibido recientemente una videoinstalación, dentro de Área 60.