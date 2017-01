Diez series que han triunfado en 2016

Podemos afirmar que 2016 ha sido un buen año para los seriéfilos. No solo ha habido grandes estrenos de ficciones televisivas que pasarán a la historia, sino que otras series ya consagradas han brillado con temporadas, o episodios concretos, que han vuelto a dejar con la boca abierta tanto a los fans más fieles como a aquellos que comenzaban a renegar de ellas. La oferta es más amplia que nunca gracias a la llegada de plataformas como Netflix o HBO. Entre el extenso catálogo que se nos presenta, cabe destacas diez series extranjeras que han dejado huella en el año que cierra.

01. Stranger Things. Sin lugar a dudas, este homenaje al cine de Steven Spielberg de los 80, con guiños a la obra de Stephen King, ha sido la gran sorpresa del año. Con un reparto bastante desconocido, en el que ha sobresalido Millie Brown interpretando a una niña con poderes telequinéticos, la serie ha calado en una audiencia nostálgica que ha recibido entusiasmada esta historia de ciencia ficción, protagonizada por una pandilla de chavales y un misterioso monstruo de otra dimensión. Se ha confirmado que a mediados de 2017 se estrenará la segunda temporada. Está en Netflix.

02. Juego de tronos. La ficción de HBO, habitual en las listas de las más populares, merece especialmente este año un lugar entre los primeros puestos. El estreno de la sexta temporada fue emocionante tanto para los seguidores televisivos, como para los fans de la saga literaria de George R. R. Martin en la que se inspira esta producción, ya que por primera vez se iba a emitir en televisión una trama que aún no se había publicado en los libros. El resultado superó expectativas, con un cierre de temporada sobresaliente gracias a dos episodios que han pasado a la historia de la televisión: La guerra de los bastardos y Vientos del norte. Su séptima entrega verá la luz en junio de 2017 y será más corta de la habitual. Se pueden seguir en HBO y Movistar +.

03. Westworld. Esta serie, basada en la película Almas de Metal (1973), de Michael Crichton, llegó con la expectativa añadida de aspirar a convertirse en "la nueva Juego de tronos". Westworld cumplió, y con nota. La trama nos traslada a un parque de atracciones futurista, ambientado en el Salvaje Oeste, donde los visitantes interactúan a su antojo con robots que parecen humanos. Estas máquinas, víctimas de humillaciones y vejaciones por parte de los turistas, comenzarán a tomar conciencia de su existencia y a cuestionar la realidad. La historia funciona gracias a un reparto convincente, encabezado por Evan Rachel Wood, Ed Harris y el veterano Anthony Hopkins. En 2017 se estrenará la segunda temporada (aunque aún no se ha confirmado el mes). La pueden seguir en HBO.

04. American Crime Story: The People vs. OJ Simpson. El juicio que dividió a la sociedad norteamericana en 1995 se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la temporada. La serie narra el proceso legal desde la detención del ex jugador de fútbol americano O. J. Simpson, acusado de asesinar a su exesposa Nicole Brown y a su pareja, Ronald Goldman, hasta la resolución del caso. En diez episodios el espectador es testigo de las estrategias de la fiscalía y de la defensa, quienes deben, entre otras cosas, elegir un jurado en el que el color de piel parece ser un factor clave, en medio de una tormenta mediática sobre racismo que posicionó a casi toda la población estadounidense. Destaca su reparto, encabezado por unos magníficos Sarah Paulson y Courtney B. Vance, a los que acompañan Cuba Gooding Jr, John Travolta y David Schwimmer. La pueden seguir en Netflix.

05. House of cards. Otra de esas series veteranas que son imprescindibles cada año. La cuarta temporada de esta ficción de intrigas políticas ha sido redonda. El presidente estadounidense Frank Underwood (Kevin Spacey) y su esposa Claire (Robin Wright) por fin solucionaron sus diferencias. La unión hace la fuerza y unidos luchan por alargar su estancia en la Casa Blanca moviendo con astucia sus fichas en ese ajedrez que ellos llaman política. La ficción, que logró ponernos los pelos de puntas con una simple mirada en su último episodio, regresará en febrero de 2017. La pueden seguir en Netflix.

06. Veep. Las comedias también tienen un hueco en este listado. Después de cinco temporadas, Veep, que volverá este 2017, está más en forma que nunca. La serie narra las andanzas de una vicepresidenta de Estados Unidos con mucha ambición y pocos escrúpulos y, a través de un humor negro y paródico, realiza una crítica feroz al sistema político estadounidense. La espléndida actuación de Julia Louis-Dreyfus le ha valido su quinto premio Emmy consecutivo. La pueden seguir en HBO España.

07. The Young Pope. El estreno del director Paolo Sorrentino en televisión ha sido todo un éxito, con un espectáculo tragicómico capaz de asombrar al espectador. La ficción nos presenta al primer joven Papa estadounidense de la historia. Un personaje encarnado por Jude Law al que solo se le puede describir como arrogante, egocéntrico y políticamente incorrecto en todos los sentidos. Un pontífice con la cara de un ángel y la lengua de un demonio, capaz de chantajear a un líder político o hacer llorar a una monja inocente, que es la suma de sus contradicciones. La pueden seguir en HBO España.

08. The Crown. El toque británico que todo ranking necesita. Se trata de la primera serie que narra la llegada al trono de Isabel II. La relación de la mandataria con Churchill durante los primeros años de su reinado y el primer escándalo de la casa Windsor por una decisión de la princesa Margarita son la carta de presentación de un biopic que se caracteriza por la elegancia de su estética. Está en Netflix.

09. Luke Cage. Puede sorprender que un superhéroe se haya colado en la lista, pero "Luke Cage" es más que una serie friki. Tras el éxito indiscutible de Daredevil o Jessica Jones, Marvel ha vuelto a demostrar que, cuando se lo propone (y Disney no mete mucho la mano), sabe hacer las cosas muy bien. Esta ficción no es solo acción y puñetazos, es soul, funky y R&B. Una banda sonora muy calculada que acompaña a un héroe solitario y antibalas por un Harlem que necesita ser salvado. La pueden seguir en Netflix.

10. Black Mirror. La serie más inquietante estrenada hasta la fecha profundiza en cómo la tecnología puede afectar a nuestra forma de vida con situaciones que resultan incómodas y agobiantes. El smartphone como algo más que un simple teléfono, el poder de las redes sociales, el peligro de la viralidad? No hay capítulo de esta producción británica que no deje mal cuerpo. Su tercera temporada, que por fin ha llegado a las pantallas tras un patrón de dos años, no ha flojeado y las historias que presenta cuidan al detalle esa tensión y originalidad que hacen de Black Mirror un producto único en su especie. Esta seria también la pueden seguir en la plataforma Netflix.