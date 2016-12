El Festival Canarios Dentro y Fuera 'se hace' con el Victoria, el Museo y TEA

El XV Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera, que comenzó ayer y termina el viernes, continúa hoy su programación en tres espacios de la capital tinerfeña, TEA Tenerife Espacio de las Artes, el Teatro Victoria y el MNH Museo de la Naturaleza y el Hombre.

La primera parada tendrá lugar a las 19:00 horas en el TEA Tenerife Espacio de las Artes con la Compañía Mey-Ling Bisogno, conformada por Aiala Echegaray Mendiguren, Edoardo Ramírez Ehlinger y Miguel González Padilla, que presenta la propuesta Manga volumen II. Esta pieza descubre un terreno de libertad íntima que permite el tránsito hacia el mundo onírico de los deseos y fantasías del adulto desde una óptica adolescente, sin las consecuencias del mundo real. Esta creación está acompañada de un potente montaje musical que combina la percusión japonesa, la clásica occidental, el rock y la electrónica, compuesta por Martín Ghersa y ejecutada por Isabel Romeo Biedma y Martín Ghersa.

Al finalizar, los bailarines Samuel Minguillón e Inés Belda, junto al guitarrista David Minguillón, interpretarán Entre tú y yo, una pieza inspirada en la exposición que la artista mallorquina Amparo Sard expone actualmente en TEA bajo el título de La sombra del tiempo, que se puede visitar hasta el 19 de marzo de 2017. Entre tú y yo es una creación de 15 minutos a través de la cual los dos bailarines hablan de que cada relación interpersonal es única e intransferible, e investiga los espacios y los limites existentes entre dos individuos.

Seguidamente, a las 19:45 horas en el MNH Museo de la Naturaleza y el Hombre se presentan dos piezas. La primera de ellas, Almáciga, que se desarrollará en el patio de las palmeras, es una colaboración de dos compañías, el Colectivo Lamajara y Paloma.pieldEarenA que ejecutarán los bailarines de ambas formaciones, Daniel Rosado y Paloma Hurtado, respectivamente. Almáciga es el reflejo de la identidad, de la idiosincrasia del pueblo de Almáciga, de la esencia de sus gentes, de sus quehaceres, sus vidas pasadas y presentes, sus costumbres, su entorno. Cuenta con música de Samuel Aguilar y Fabiola Socas y Michael Hedges.

La segunda sesión, prevista para las 20:15 horas en el patio Antonio Pintor, contará con el bailarín Samuel Minguillón y el músico lanzaroteño Samuel Aguilar interpretando la obra Efímero.

Al terminar, la sala del Teatro Victoria recibirá a las 21:00 horas tres solos: ¿Sólo de Danza Clásica? de la Compañía EntreDanza a cargo de la bailarina clásica tinerfeña Charo Febles; la Compañía I + D Danza con la bailarina Ana Beatriz Alonso y la pianista Satomi Morimoto con la pieza A los hijos que no voy a tener; y la compañía que cada año visita el festival, EnbeDanza, con Bon voyage.

En la programación de la presente edición del festival pasarán 60 bailarines, con más de treinta espectáculos tanto en la sala, como en la calle, que llenarán con danza la ciudad de Santa Cruz de Tenerife durante cinco días, con la intención de ofrecer cultura, acompañado de excelentes profesionales de la danza. Este año el festival cuenta con una amplia programación en distintos puntos de la ciudad, tales como la Plaza Isla de la Madera, el TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la Calle Santiago número 16 (calle Santa Marta - Pasaje Cachimba, el Toscal), el MNH Museo de la Naturaleza y el Hombre, la Plaza Ireneo González, cafetería The Concept Boutique & Coffee, el Equipo PARA, el Solar Acción Cultural, el Parque García Sanabria y en el Teatro Victoria.

Mañana el festival comienza a las 19:00 horas en la Plaza Ireneo González con My way, del bailarín Nuhacet Guerra . A las 19:30 horas, en The Concept, Mayte Hernández presenta Cartas a mi niña. A las 20:00 horas, en el García Sanabria, tendrá lugar Enclose, de Daura Hernández García y Surcos, de la Compañía Amar Amani. A las 21:00 horas la danza seguirá en el en el Teatro Victoria.