Tenerife insiste con Aerosmith

Aerosmith, la banda de Boston que lideran Steven Tyler y Joe Perry, aterriza en Canarias el 8 de julio de 2017 si no se tuercen las negociaciones emprendidas por una productora de las Islas. La fecha está practicamente confirmada a falta de cerrar flecos de contratación. Será la primera y única vez que la formación estadounidense actúe en las Islas en lo que se prevé que sea un concierto histórico, a celebrarse en Tenerife, y que es además el cierre de la gira europea de Aero-Vederci Baby con la que los autores de Mama Kin, Walk This Way y Cryin' se despiden de los escenarios. Si en junio pasado, la banda de los Toxic Tweens, apodo con el se conoce el binomio Tyler/Perry por su afición ya pretérita a la ingesta generosa de drogas, anunciaba la separación tras 45 años de carretera, el pasado 18 de noviembre se activaba la venta de entradas de Aero-Vederci Baby, que comienza el 17 de mayo de 2017 en el Hayarkon Park de Tel Aviv, en Israel, con 17 fechas por delante, 18 contando con el concierto en Tenerife, que sería el último de la serie europea tras el que Aeroesmith celebrará en la ciudad de Zurich el 5 de julio.

De prosperar la fecha en Tenerife, sería el tercer concierto de Aerosmith en España en esta gira, tras los cerrados en el Auditorio Miguel Ríos, en Rivas-Vaciamadrid, en la capital; y el 2 de julio en el Rock Fest, en Barcelona.