Las brujas vuelven a reunirse en Güímar en Las Burras 2018

Güímar lloró a su sardina y disfrutó a lo grande del acto principal güimarero, Las Burras, una combinación de leyendas y tradiciones locales que no deja indiferente a nadie, registrando por ello una numerosa asistencia de público, no solo de locales sino también de visitantes, así como de medios de comunicación que no quisieron perder detalle del evento, que además contó con verbena tras su finalización.

Una fiesta que ha estado anteriormente envuelta en la polémica, ya que el pasado año uno de los bocetos que se barajaba para ser el cartel oficial en el que se mostraba a una mujer desnuda ante el diablo, fue tachado por miembros del PSOE tinerfeño de "sexista", "intolerable" y "machista" en las redes sociales. El de este año, creado por la misma diseñadora, era protagonizado por una de las brujas que forman parte de estas leyendas historias y tradiciones locales, vistiendo con capa y capucha pero mostrando el torso desnudo

La representación, caracterizada por su sencillez y dinamismo, daba comienzo con la procesión del Entierro de la Sardina desde San Pedro Arriba, acompañada en todo momento por los campesinos y viudas del lugar que eran increpados al paso de la sardina por brujas disfrazadas de burras, aterrorizando así al pueblo. Celebraron su tradicional aquelarre, invocaron al diablo y, tras una lucha entre el Arcángel San Miguel y el mismo diablo, finalmente, las brujas ardieron en la hoguera por orden del Obispo junto con la sardina, envuelta en sátira sobre la polémica que está siendo vivida en Güímar actualmente.

Como novedad en el presente año, la figura del diablo no ha sido representada con una estructura estática, sino caracterizada por una persona con zancos de pies de cabras, contando con el acompañamiento de un perro lanudo y siniestro llamado Tibicena, personaje extraído de las leyendas de los aborígenes canarios.

Además, en el acto también se ha podido disfrutar del nuevo tema musical creado por el grupo güimarero Disomnia, que pasa a engrosar el patrimonio cultural de la Asociación C. Las Burras, el cual fue presentado el pasado 1 de febrero ante los medios de comunicación, junto con el cartel del espectáculo, realizado nuevamente por Hiurma Delgado, donde se representa a una de las brujas vistiendo con capa y capucha pero mostrando el torso desnudo.

Las Burras de Güímar suma con la presente edición 26 años a sus espaldas, recuperada en 1992 por el artista güimarero Javier Eloy Campos, Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna, siempre envuelta en un halo de misterio y diversión que ha sabido captar la atención no solo de sus vecinos y vecinas, los cuales participan en la propia representación, sino de los visitantes, ya que cada año son más las personas que se acercan al municipio para conocer un poco más de cerca este singular espectáculo, un acto que podremos volver a ver el próximo 2019, ya que la organización ha decidido mantenerlo en una celebración anual para el disfrute de todos.

Esta representación, organizada por la Asociación Cultural Las Burras, en colaboración con las asociaciones locales de Guanchitos del Valle, Aguiluchos del Valle, la Escuela Municipal de Baile Shudokan Andreína Acosta y Mariló Martín Estévanez, y el Excmo. Ayuntamiento de Güímar, a través de sus Concejalías de Fiestas, Cultura y Servicios Municipales, dirigidas por Rosa María Pérez Dorta, David Román Escobar y Verónica Jorge, respectivamente; solo es posible por todo el gran equipo que la conforma, siendo la presente edición la más numerosa con más de 200 participantes en la misma, por lo que los organizadores de la misma aprovechan para felicitarlos por el trabajo realizado, así como agradecer su implicación en todo momento.