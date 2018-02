La lírica se disfraza en el Guimerá

El Teatro Guimerá acogió ayer, desde las 20;30, una nueva edición del Festival de Rondallas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, un encuentro en el que estuvieron las nueve agrupaciones de este género que se presentaron al Concurso de Rondallas el pasado sábado. Así, el espectáculo estuvo integrado por las actuaciones de la Masa Coral Tinerfeña, Agrupación Lírica La Rondalla Sociedad Mamel's, Gran Tinerfe, Troveros de Nivaria, Valkirias, Orfeón La Paz, Peña del Lunes 1965, Los Aceviños y la Unión Artística El Cabo, el mismo orden en el que participaron en el concurso.

El periodista Zenaido Hernández fue el encargado de presentar el festival, en el que las agrupaciones líricas más tradicionales del Carnaval interpretaron el mismo repertorio que presentaron en el certamen del pasado día 4 en el Auditorio de Tenerife Adán Martín. Esto es, dos temas a concurso y pasacalles.

De nuevo, el Teatro Guimerá fue el escenario escogido anoche para celebrar una de las citas más tradicionales del Carnaval santacrucero. El Festival de Rondallas reunió a algo menos de tres cuartas partes del patio de butacas; un público, eso sí, que disfrutó de una inmejorable oportunidad para asistir a la maestría folclórica de las nueve rondallas. Y lo de la acústica no es asunto baladí para los amantes de la lírica.

Con el popular precio de dos euros la entrada, no había excusa para que los amantes de este género musical dejaran de disfrutar de una segunda ocasión con las rondallas.

Durante el acto, además, la reina del Hogar Canario Venezolano, la joven Iremar Rodríguez Villanueva, entregó el Trofeo Hogar Canario Venezolano a la Unión Artística El Cabo, que revalidó este año el primer premio en el apartado de Interpretación que ya consiguiera en la pasada edición de 2017. La Unión Artística El Cabo logró también alzarse con el premio de Pulso y Púa. En segundo lugar quedó clasificado el Orfeón la Paz de La Laguna, mientras que el tercer premio recayó en Las Walkirias. El accésit fue para Troveros de Nivaria. En cuanto al apartado de Presentación, los premios fueron para Los Aceviños en primer lugar, seguidos por el Orfeón La Paz de La Laguna y el tercer clasificado fue la Unión Artística El Cabo. El accésit recayó en la formación Gran Tinerfe.

Por otra parte, los solistas premiados fueron Javier Hernández, Victoria López Sosa y María Candelaria Hernández. El accésit lo obtuvo Sebastián Pérez Pérez.

La Masa Coral Tinerfeña, que cumple 90 años, interpretó Los cuentos de Hoffmann (Entrada y Canción de Olympia) con la solista Sarai García Calvo, quien a pesar de sufrir un pequeño accidente el pasado martes que se tradujo en un esguince de tobillo, quiso actuar en el Teatro Guimerá. El segundo tema fue El hombre de la Mancha, con el solista Francisco León Díaz.

La Agrupación Lírica La Rondalla Sociedad Mamel's interpretó Opera Norma. Aria casta diva opera l'elisir d'amore y La traviata, Libiano ne'lieti calici, ambas con los solistas Sislena Caparrosa y Luis Miguel Morales.

Gran Tinerfe interpretó La verbena de la paloma y Canto a Murcia La parranda con el solista Lorenzo Manuel Sabina. Troveros de Nivaria realizó un homenaje a José Serrano con Golondrina de Madrid Jácaras y Canción del olvido, Ronda del Firulí con el tenor Sebastián Pérez. Luego interpretaron una selección de canciones argentinas. Las Valkirias interpretaron una midley con temas de cine como Fanfare, Candilejas, Vois sur ton chemin, 1492 the conquest o paradise y Over the rainbow, con la solista Victoria López. En la ópera L'elisir d'amore actuó como solista Irene Fariña. El Orfeón la Paz interpretó Cuando un hombre se quiere casar, de la zarzuela Doña Francisquita y Amalia Batista con la solista Candelaria Hernández. La Peña del Lunes 1965 interpretó La Marchenera - La petenera y María de la O - Romanza mulata infeliz, con la solista Beatriz Rodríguez. La Unión Artística El Cabo interpretó Aida. Finale secondo y Nostalgias (Himno a la Exposición Iberoamericana de Sevilla) con los solistas Argelio Bermúdez y Manolo Gándara. En Il trovatore, el solista fue Javier Hernández.