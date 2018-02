Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018 | "Me subiría al escenario mil veces más"

Los tres minutos que Rosalía Barreto, candidata de McDonald´s y La Opinión de Tenerife, pasó sobre el escenario mientras desfiló con su fantasía El Reino de los Trece Témpanos se han quedado grabados en la memoria de esta joven chicharrera de 23 años y les serán difíciles de olvidar. Sin embargo, ni los nervios, ni el estrés y ni siquiera las heridas que tiene después de tirar de un traje de más de 400 kilos han disuadido a Barreto de querer subirse al escenario. "Me subiría mil veces más", recalcó. Aún así, la Tercera Dama de Honor del Carnaval chicharrero sostuvo que le parecería "muy injusto" volver a presentarse, ya que considera que se debería dar la oportunidad a otras chichas que tienen la misma ilusión que ella, pero que no han podido hacerlo.

Barreto y el diseñador Daniel Pages, creador de la fantasía que lució la joven en el certamen, visitaron ayer las dos empresas patrocinadoras, –McDonald´s y la opinión–, para valorar la Gala y celebrar el título obtenido.

La joven aseguró que sobre todo había disfrutado mucho sobre el escenario. "Me lo pasé muy bien y viví la ilusión y mi sueño", manifestó, por eso quiso agradecer a los patrocinadores y al diseñador "la gran oportunidad que me han ofrecido".

Barreto, momentos antes de salir a desfilar, trató de no pensar en que habría un jurado valorando su participación y "solo pensé en que esos tres minutos quedaran grabados en mi mente y que pasase lo que tuviera que pasar".

Sin embargo, un pequeño percance sorprendió a la joven sobre el escenario, ya que en medio de su desfile "el tocado se me fue para atrás y me dio un tirón en el cuello". Aún así, Barreto logró salvar con éxito la situación. "Son cosas que pasan, somos humanos, pero estoy muy satisfecha", aseguró.

La joven afirmó que cuando salió al escenario "lo veía todo oscuro porque el foco me estaba apuntando directamente". Una vez que empezó a desfilar "sí pude ver al público, incluso a la grada donde estaba mi familia y me emocioné al verlos", señaló.

La ya Tercera Dama del Carnaval 2018 señaló que no se esperaba recibir este título. "Me puse muy contenta", indicó. Al ser integrante de la corte de honor de la Reina, –título que este año logró Carmen Laura Lourido en representación de Fuentealta–, Barreto podrá participar en todos los actos que se organicen. "Tengo casi todos los días con actos, pero estoy muy contenta", manifestó.

De esta manera, la joven se mostró preocupada de que hoy pudiera suspenderse la Cabalgata por el mal tiempo. "Espero que no ocurra, porque es lo más bonito, que la gente te vea en la calle y pueda valorar la fantasía de cerca", argumentó tras admitir que está deseosa por recibir el calor de la gente.

Sin embargo, hay una casa en la que Barreto siempre será la Reina del Carnaval chicharrero. "Para mi familia yo soy su Reina, es normal, me llevan en el corazón", aseguró. La Tercera Dama indicó que sus familiares están muy contentos con el título que ha conseguido, "me han dicho que lo hice muy bien y que se notaba que estaba disfrutando sobre el escenario".

A partir de ahora, una vez que el Carnaval en la calle toque a su fin, Barreto continuará con las actividades de su vida cotidiana. "Me gustaría trabajar como tripulante de cabina de pasajeros, para lo que me formado, y también continuar vinculada al mundo de la moda", manifestó.

Por su parte, el diseñador palmero Daniel Pages se mostró ayer satisfecho por el trabajo realizado para la Gala de Elección de la Reina. "No he podido ver nada del espectáculo todavía pero al público parece que le gustó mucho a nivel artístico", valoró.

De la calidad y el nivel de las 13 fantasías presentadas, Pages indicó que los diseñadores una vez finalizado el desfile "comentamos que había habido muy buen nivel y que no hubo un traje que destacara sobre los demás". El creador de la fantasía El Reino de los Trece Témpanos indicó que , que "normalmente suele sobresalir uno o dos pero esta vez no hubo una Reina clara".

Pages aseguró estar contento con el título de Tercera Dama de Honor logrado por Rosalía Barreto en el certamen. "Ahora hay que disfrutar porque ella puede acudir a todos los actos y eventos del Carnaval", indicó.

El diseñador contó que para crear el traje que lució la candidata de McDonald´s y La Opinión de Tenerife se inspiró en un cuento que solía leer de pequeño: La Reina de las Nieves. "A mi me encantaba, pero a mi hermano le daba miedo así que se me quedó eso en la memoria", explicó. De esta manera, "el aspecto físico y la actitud de Rosalía me parecía que se acomodaban bastante bien a la fantasía", resaltó.

La creatividad de Pages no se detiene y aseguró que ya tiene alguna idea para la fantasía del año que viene. "Desde que pueda me siento en el ordenador para hacer el boceto, cuanto más pronto mejor", señaló. Asimismo, también indicó que ya ha escogido a las candidatas que lucirán sus fantasías en 2019.