Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018 | "Hay que seguir apoyando al Carnaval porque es la imagen de la Isla en el exterior"

El franquiciado de McDonald´s en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Fariña, insistió ayer en que las empresas deben seguir apoyando al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife a través del patrocinio de las candidatas a Reina, porque esta fiesta es una de las imágenes más importantes de la Isla en el exterior. Después de que la candidata de McDonald´s y La Opinión de Tenerife, Rosalía Barreto, obtuviera el título de tercera dama de honor en el certamen, Fariña aseguró que a pesar de que el objetivo siempre es ganar "si no es así disfrutamos de la fiesta y felicitamos a los campeones".

¿Qué le ha parecido la Gala de Elección de la Reina del Carnaval?

Me pareció una Gala francamente divertida, muy amena y rápida. Además, con un nivel de trajes que ya se ha visto que estuvieron muy igualados. La ganadora destacó un poco, pero los tres siguientes estuvieron en un puño. Esto dice mucho de la rivalidad que ha habido y del buen nivel de los creativos y de los diseñadores de los trajes.

¿Está contento con el resultado obtenido por la candidata de McDonald´s y La Opinión de Tenerife?

Nosotros siempre aspiramos a ser Reina, pero eso no quiere decir que lo podamos ser todos los años. Yo creo que tanto para La Opinión como para nosotros lo importante es participar en la fiesta y poner todos nuestros mejores medios y ganas para intentar ser ganadores. Pero si no lo somos como pasó ayer, disfrutamos de la fiesta y del título de Tercera Dama. Además, queremos felicitar a la campeona a su diseñador y su patrocinador, que estarán contentos porque lo hicieron muy bien.

La trayectoria que ha llevado el diseñador en conjunto con las dos empresas ha sido bastante buena en los últimos años...

Sí hemos vivido la mayoría de las veces grandes éxitos. Estamos contentos con Daniel Pages y entendemos que él también lo está con nosotros. Con lo cual nuestra alianza seguirá casi con totalidad seguridad en los próximos años.

¿Qué supone para McDonald´s participar en el Carnaval?

Nosotros siempre intentamos estar dentro de la comunidad. Nos gusta estar dentro de todo lo que favorece a la ciudad en la que estamos y que se nos identifique con ello. Para nosotros es muy importante el Carnaval, creemos que es uno de los carnavales más importantes a nivel mundial, de los más conocidos. Creo que esta época del año es importante no solo para Santa Cruz sino para toda la Isla. Nosotros no podemos ser menos, es importante que lo apoyemos. Por esto, es importante que desarrollemos una actividad como estamos haciendo ahora, con la presentación de una candidata junto a La Opinión de Tenerife. De esta manera, participamos de forma más activa en la fiesta que desde mi punto de vista es la más importante de Canarias porque es la más conocida.

El Carnaval también supone un revulsivo económico para los negocios de la capital...

Absolutamente. Viene mucha gente al Carnaval de Santa Cruz. Solo tienes que preguntar cuántas plazas hoteleras quedan en estas fechas y ves que es algo importante. No solo porque vengan mucha gente de fuera, sino porque mucha gente del resto de la Isla se desplaza a la ciudad durante estos días. Pero sobre todo es importante la imagen que trasladamos y por eso hay que seguir patrocinando y estando en el Carnaval.

¿Cree que se potencia suficiente la imagen de la Reina del Carnaval?

La verdad es que no. Eso es una cosa que nunca he terminado de entender y que siempre lo he dicho. Lo digo porque hemos tenido dos reinas en esta trayectoria. Creo que se les saca muy poco partido. Yo creo que la Reina debe ser una embajadora no solo de la ciudad sino de la isla de Tenerife por toda Europa. Un traje tan espectacular como el de una Reina del Carnaval o el de cualquiera de las candidatas circulando por Europa, mostrándolo, dando publicidad, insisto no solo de la ciudad sino de la Isla, sería básico. Debería haber detrás una promoción mucho más importante de la Reina porque al final es promover la fiesta, la Isla y la ciudad.

¿Cuál es el objetivo de cara al año que viene?

El proyecto de cara al año que viene es ser ganadores y tener la Reina. Tenemos un presupuesto importante y con él intentamos ganar, otra cosa es que no siempre lo podamos conseguir. Pero insisto si no lo somos tampoco pasa nada, porque creo que lo importante es patrocinar, seguir apoyando y estar encima de lo que, bajo mi punto de vista, es la imagen más importante de la Isla de cara al exterior.