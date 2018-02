Una Gala "fantástica", llena de Carnaval y de Olga Tañón

Quería que la Gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018 fuese "fantástica". Esta era la intención de su director, Enrique Camacho, según lo manifestó a principios de semana a la opinión de tenerife. Y lo fue. "Fantástica", porque tenía que serlo en honor al tema en el que se inspira este año la fiesta chicharrera, pero también fue, una vez más, una Gala de Carnaval.

Esta es lo que es y no se le puede pedir más, a no ser que se cambie el formato, de lo que incluso Camacho ha hablado en alguna que otra ocasión. Pero también es cierto que al director se le notaron, con su Gala de anoche, las ganas de mejorar y de que el espectáculo no canse. Este año, Camacho acertó, por ejemplo, eliminando la actuación en solitario de la Ni Fú Ni Fá, intercambiando los pasacalles de las murgas y recuperando la aparición de una gran estrella, en este caso, Olga Tañón, que hizo bailar a todo el público. Asimismo, el joven director hizo historia eligiendo a tres mujeres para presentar el espectáculo.

La fiesta arrancó puntual, a las nueve y media, con un público, formado por unas 5.300 personas, totalmente entregado, a pesar del enfado inicial. Y es que las puertas del Recinto Ferial se abrieron más tarde de lo previsto. "¡Abran ya!", gritaban los carnavaleros que hacían cola desde por la tarde, cansados ya de pasar frío. Olvidado el enfado y ya todos sentados, comenzó el espectáculo. La fantasía invadió el escenario, después de que un pequeño corriese, a través de las gigantes pantallas, por lo que parecía un bosque encantado. Y mientras los asistentes observaban atentos lo que ocurría en las led, el niño apareció entre los asientos con un gran libro mágico entre sus manos, convirtiéndose en el hilo conductor de la obertura, inspirada en la película La Historia Interminable.

Mezclando la tecnología de las pantallas con la cercanía y calidez de lo que ocurría en el escenario, hadas, mariposas, insectos gigantes y hasta un fiero dragón, entre otros seres fantásticos, trasladaron al público a un mundo mágico, en el que la Reina del Carnaval chicharrero 2016, Cecilia Navarro -que representó a McDonald´s y la opinión de tenerife-, y la Reina del año pasado, Yudith López, pusieron el broche de oro al inicio del espectáculo. Ofrecieron uno de los momentos más impresionantes de la Gala de Enrique Camacho. Cecilia, convertida en hada blanca, hizo aparecer con su magia a Yudith, quien se encontraba en lo alto del escenario, dejando al público con la boca abierta.

Y tras la magia y la fantasía, llegó el humor, de la mano de los chicos de Abubukaka, que irrumpieron en el escenario en numerosas ocasiones a lo largo del espectáculo, arrancando sonrisas y aplausos. Ellos intentaron ser los presentadores de la Gala, pero se quedaron con las ganas, a pesar de su logrado estilismo. No lograron quitarles el puesto a Eloísa González, Laura Afonso y Berta Collado, que anoche hicieron historia en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, pues es la primera vez que tres mujeres presentan el espectáculo de elección de la Reina adulta. Sobre todo destacó Eloísa y la frase de la toledana Berta, que habrá dejado contenta a toda la Península, "todo el talento está aquí, allá nada".

Salsabor, primer premio de Interpretación en el concurso de agrupaciones musicales, y Los Joroperos, primer premio de Interpretación en el certamen de comparsas, fueron los grupos encargados de separar los distintos bloques del desfile de las candidatas a Reina, incluido los de construcción que sacaron al escenario los chicos de Abubukaka. Una vez que el jurado se retiró a deliberar, cuyos miembros no lo tuvieron demasiado fácil, por el nivel de las fantasías de este año, los componentes de la murga adulta Los Mamelucos ofrecieron uno de los temas que los convirtieron en ganadores, Las Banderas.

Después, más Carnaval desfilando por el escenario del Recinto, con la actuación conjunta de las agrupaciones musicales y, más tarde, de las comparsas. Otro de los momentos álgidos del espectáculo llegó a través de la denominada Fantasía murguera, con la que la imaginación de tres pequeños se convirtió en realidad, logrando que las murgas adultas se intercambiaran sus pasacalles, incluida la Fufa. Así, por ejemplo, Los Mamelucos cantaron aquello de A la marcha Bambones, y Los Bambones se Dieron un besito..., de Los Diablos Locos. El público, entregado, emocionado y en pie. Algunos murgueros también fueron protagonistas de otro momento ¿lleno de humor? dentro de la Gala, un sketch de Juego de Tronos.

Y ya casi al final, invadió el escenario el ritmo y el sabor de la cantante puertorriqueña Olga Tañón, ganadora de seis Grammy. Ya lo había advertido, que "lo íbamos a pasar rico", porque ella no había venido "desde tan lejos" a Santa Cruz Tenerife para aburrirse. Y así fue, hizo bailar y vibrar al público, y con ella quedó claro que la Gala del Carnaval chicharrero sí que necesita artistas invitados de la talla de Tañón, por aquello del entretenimiento y la expectación.

Y tras algo más de dos horas y media de Gala, Santa Cruz coronó a su Reina del Carnaval.