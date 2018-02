El director confiesa que la Gala para elegir a la Reina necesita un cambio

El alcalde propone al artista volver a dirigir el acto carnavalero en 2019

Un notable. Esta es la nota que le pone el director de la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz, Enrique Camacho, al espectáculo de este año. "Creo que ha salido muy bien, aunque aún hay cosas que se pueden mejorar. A la gente le ha gustado mucho y por eso estoy contento con nuestro trabajo", indica Camacho a la opinión de tenerife. De todas formas, el director de la Gala carnavalera confiesa que se debería cambiar el formato del espectáculo, "aunque manteniendo su idiosincracia".

"Estoy convencido de que la Gala de la Reina necesita un cambio. Deberíamos crear una mesa de trabajo entre todos los implicados, incluido el Ayuntamiento, para analizar y reflexionar sobre lo que queremos. Yo ya propuse para este año modificar el sistema de votación, de manera que haya candidatas finalistas y que también participe la gente desde sus casas en la elección de la Reina y de su corte de honor. Al final, no pudo ser. También habría que cambiar la estructura del espectáculo para ganar más dinamismo", explica Enrique Camacho.

Este está totalmente en contra de que la Gala de elección de la Reina se convierta en una Cabalgata o en un Coso del Carnaval y, por ello, "cada actuación que se lleve a cabo durante el espectáculo debe tener un sentido, no realizarse porque tiene que realizarse". En este sentido, este año, Enrique Camacho optó por eliminar la actuación en solitario de la Afilarmónica Ni Fú Ni Fá, integrándola en la intervención conjunta de todas las murgas. "De todas formas, la Gala debe seguir siendo una gala del Carnaval, en la que participen los grupos, pero, insisto, con un sentido", dice.

El director de la Gala destaca del espectáculo ofrecido el pasado miércoles, 7 de febrero, la participación de la cantante puertorriqueña Olga Tañón. "Yo estoy de acuerdo con que la Gala del Carnaval chicharrero cuente con actuaciones estelares, pero para traer un artista de tres al cuarto, es mejor entonces no contar con él. La Gala del Carnaval requiere de una estrella, que se involucre en la fiesta y que la promocione, que aporte y que no solo venga para promocionar su disco. Y esto se consigue con artistas de la talla de Olga Tañón. Lo que pasa es que el presupuesto del Organismo Autónomo de Fiestas es muy ajustado y no siempre podemos conseguir lo que nos gustaría", apunta Enrique Camacho.

Este indica que también ha recibido felicitaciones por incorporar al grupo humorístico Abubukaka en su proyecto. "La verdad es que estuvieron geniales y a la gente gustó mucho este toque de humor en la Gala. Este espectáculo siempre será lo que es, lo que debemos hacer es intentar que la gente no se aburra y se canse, buscando una manera original de que transcurran los acontecimientos. Los carnavaleros pagan una entrada para pasarlo bien y no para aburrirse", señala el director.

Enrique Camacho insiste en que está contento con el resultado de este año e, incluso, confiesa que rompió a llorar de la emoción en varias ocasiones. La Gala también gustó al alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien ya ha pedido al joven director que repita el próximo año. Por su parte, Enrique Camacho ha manifestado que le encantaría jubilarse dirigiendo la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz, "mientras uno tenga fuera, creatividad y las cosas sigan saliendo bien". "Hasta que el cuerpo aguante y tenga capacidad para ofrecer algo que guste, yo estaré encantado de seguir encargándome de este espectáculo", concluye el director artístico.