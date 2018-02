Más de 150 voluntarios de Cruz Roja participan en los servicios de las fiestas

Cruz Roja presta cobertura sociosanitaria en 54 actos del Carnaval que están teniendo y tendrán lugar en los municipios de San Cristóbal de La Laguna, Candelaria, La Orotava, Los Realejos, Garachico y Los Silos (en la isla de Tenerife), Los Llanos de Aridane y Breña Alta (La Palma), Frontera y Valverde (El Hierro), y San Sebastián de La Gomera, entre otras localidades, que aún están pendientes de confirmar.

Para cubrir todos los eventos, la Institución humanitaria moviliza unas 61 ambulancias Tipo B (Soporte Vital Básico) y Tipo C (Medicalizada), así como otros recursos como Puestos Médicos, Centros móviles de Comunicación, vehículos de intervención rápida con material de electromedicina, etc. Además, más de 150 personas, entre voluntarios y personal laboral de Cruz Roja en toda la provincia, participan en estos dispositivos, entre los cuales, hay médicos, enfermeros, conductores, técnicos en emergencias sanitarias, socorristas, psicólogos, etc.

Otro de los servicios prestados por la Institución es el Dispositivo de Atención a Menores, dispuesto durante la celebración del Carnaval de Santa Cruz, concertado con el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) y coordinado tanto con la Fiscalía de Menores, como unidad adscrita a este servicio de la Policía Local. Se trata de una unidad especializada, formada por psicólogos, trabajadores sociales y socorristas de apoyo, siendo su misión principal la atención a menores no acompañados.