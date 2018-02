El presentador de Operación Triunfo, en Tenerife leyendo LA OPINIÓN DE TENERIFE

El presentador del programa de talentos Operación Triunfo 2017, Roberto Leal, se encuentra en Tenerife cubriendo el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El showman, muy aplaudido por su papel en el concurso que terminó el pasado lunes, compartió en su perfil de Twitter una publicación en la que aparece leyendo una noticia de LA OPINIÓN DE TENERIFE sobre la última actuación de Ana Guerra, la única tinerfeña finalista.



Leal está ya en Tenerife para cubrir el programa del Carnaval con el programa España Directo, de Televisión Española. Así, el presentador empata el final de Operación Triunfo, que terminó coronando a Amaia como ganadora, con su trabajo habitual en la casa de la televisión pública. Se entiende que Leal tendrá que volver a Barcelona para la semana que viene, ya que el martes próximo hay una gala especial donde los 'triunfitos' repetirán sus mejores actuaciones.





Santa Cruz de Tenerife, here we go! pic.twitter.com/K1Oz435Rpd