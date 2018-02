Todo listo para brillar sobre el escenario

Cuando apenas quedan horas para que dé comienzo la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, la candidata de McDonald´s y la opinión de tenerife, Rosalía Barreto, y el diseñador Daniel Pages ya lo tienen todo listo para que la fantasía titulada El Reino de los Trece Témpanos brille hoy sobre el escenario del Recinto Ferial.

Barreto reconoció ayer que ahora que queda tan poco tiempo para que dé comienzo el espectáculo sí se ha visto algo atacada por los nervios. "Las últimas noches me ha costado dormir, pero teniendo en cuenta las circunstancias creo que lo estoy llevando bien", aseguró y apuntó que no esperaba haber mantenido la tranquilidad casi hasta el día de la Gala.

Durante las últimas jornadas tanto el diseñador como la joven chicharrera, junto a todo el equipo que lleva meses trabajando para la fantasía sea una realidad, dieron las últimas pinceladas a un traje que ayer ya durmió en el Recinto Ferial, después de que a medianoche diese comienzo el ensayo general de la Gala con todas las candidatas luciendo sus trajes. "Ya me he probado todo y me he emocionado cada vez que me pongo algo de la fantasía", explicó la joven chicharrera.

Pages señaló que "lo hemos dejado prácticamente todo listo para hoy". El diseñador a pesar de los años de experiencia que tiene en el Carnaval también confiesa tener "los nervios que son normales antes de la Gala". Sin embargo, confía en que todo salga según lo previsto, ya que no se había registrado ningún inconveniente. "Estoy tranquilo porque todo está saliendo según lo previsto", detalló.

El día comenzará hoy muy temprano para ambos. Barreto tiene que estar a las 10:00 de la mañana en el Recinto Ferial para conocer todos los protocolos de seguridad en el caso de que ocurra algún accidente. Tras esto, la actividad del día será frenética, ya que tras pasar por maquillaje y peluquería tocará mentalizarse de que queda muy poco para salir al escenario.

Barreto sostuvo que el ambiente es inmejorable entre las 13 candidatas que hoy a partir de las 21:00 horas lucharán para convertirse en la soberana del Carnaval chicharrero. "No sé cómo habrá sido en años anteriores, pero este año hemos hecho una piña y existe muy buen rollo entre nosotras", aseguró la candidata que apuntó que se deja a un lado la competición, ya que todas tienen el objetivo de pasarlo bien sobre el escenario.

La joven manifestó que piensa salir a disfrutar el momento. "Iré a por el cetro con una gran sonrisa", sostuvo. Barreto comentó que desde hace unos días ha recibido los consejos de varias candidatas anteriores de McDonald´s y la opinión, como Cecilia Navarro que logró ser Reina del Carnaval en 2016. "Me ha aconsejado que los disfrute al máximo, porque son solo tres minutos y es una experiencia que se vive una vez en la vida", explicó.

De la misma opinión es Pages, quien transmitió a su candidata la confianza que ha depositado en ella. "Solo puedo decirle que lo haga como lo ha hecho hasta ahora y que aproveche el tiempo sobre el escenario," recomendó ya que por la experiencia de anteriores candidatas sabe que "se pasa volando y dicen que es el mejor momento de todos".

Barreto expuso que durante su participación en este certamen le gustaría transmitir al público "que esto siempre ha sido mi sueño y que me hace mucha ilusión".

De la fantasía, Pages apuntó que "tiene todos los ingredientes de lo que a la gente le gusta ver en el Recinto Ferial. El Reino de los Trece Témpanos es una fantasía "majestuosa" con mucho detalle, pedrería, lentejuelas y plumas, además de tener un gran trabajo artesano detrás. Para Barreto "se nota el cariño y la pasión que el equipo ha puesto en cada aplique de este traje".