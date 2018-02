Un 'backstage' a todo color

La Gala de Elección de la Reina del Carnaval chicharrero comenzó para los espectadores a las 21:30 de la noche, pero el espectáculo empezó a prepararse mucho antes. Desde la mañana de este miércoles las 13 candidatas, los diseñadores y sus equipos trabajaron sin descanso para ultimar los detalles de las fantasías y poder deslumbrar al público sobre el escenario. Horas antes de que comenzara el acto, el backstage rebosaba color y parecía que todos hubieran dejado los nervios fuera del Recinto para que anoche todo fuera perfecto.

Cajas, materiales y herramientas se repartían por el suelo del espacio destinado a las fantasías. Pistola de silicona en mano, algunos diseñadores daban por la tarde los últimos retoques a los trajes para que no les faltara ningún detalle. Lentejuelas, brillos y plumas se iban colocando aquí y allá sobre los trajes para que todo estuviera en el momento de salir tal y como el diseñador lo había ideado.

Otros diseñadores en cambio se aseguraban de que las fantasías cumplían con las medidas establecidas por el certamen. Carmen Laura Lourido, candidata de Fuentealta, ensayaba frente a un espejo los diferentes movimientos que tendría que realizar después sobre el escenario del Recinto. "Llevamos aquí desde las 10:00 de la mañana, esto ha sido un no parar y a la fantasía todavía le quedan algunos retoques", indicó. Momentos después se dispuso a arrastrar el traje para comprobar que todo funcionara a la perfección. "Ahora con los zapatos", le recomendó su diseñador Jorge González.

Mientras tanto, con el ruido de las pruebas de sonido de fondo, las jóvenes que aspiraban a ganar el cetro del Carnaval comenzaban a maquillarse para su gran noche. Rosalía Barreto, candidata a Reina de McDonal's y la opinión de tenerife, apuntó estar solo algo nerviosa cuando apenas quedaban pocas horas para que llegara el momento de salir al escenario. "Es normal lo que siento, pero ahora solo pienso en disfrutar y darlo todo", señaló.

Junto a ella, su diseñador Daniel Pages no perdía detalle de lo que ocurría alrededor de las dos fantasías que presentó al certamen El Reino de los Treces Témpanos, con el patrocinio de McDonal's y la opinión de tenerife y Recuerdos de Ypacarai, de Autoinsular Citroën.

Paula Abreu tuvo este miércoles doble trabajo, ya que además de defender la fantasía La Novia de la Muerte también se encargó de maquillarse a si misma. "Me ha venido muy bien, porque he estado concentrada en eso y he evitado ponerme más nerviosa", aseguró. Abreu mostraba orgullosa las botas que llevaría durante el desfile, una auténtica obra de arte de pedrería que tendría que sostenerla sobre el escenario.

Muy cerca se encontraba Verónica Delgado, ya maquillada, aunque todavía no lista para salir al escenario. "Todavía quedan los últimos detalles para el maquillaje y algunos retoques para poder colocarme el tocado", apuntó muy sonriente.

Algunos miembros de los equipos que acompañan a las candidatas no dudaron en hacerse una foto emulando a las que poco después las lucirían sobre el escenario. Posando con gracia no dejaban de insistir hasta que conseguir la instantánea perfecta para compartir en las redes sociales.

Muchos aprovecharon los momentos previos al comienzo de la Gala de Elección de la Reina para coger fuerzas para el resto de la noche. Tuppers con comida, pizzas y bocadillos servían como avituallamiento para las chicas y para las decenas de personas que junto a los diseñadores trabajaban para que las fantasías estuvieran perfectas.

Pero los equipos y la organización del certamen no estuvieron solos ayer en el backstage del Recinto Ferial. Medio centenar de visitantes, muchos de ellos extranjeros, pudieron entrar a ver de cerca las 13 fantasías de las candidatas y conocer un poco más a fondo la esencia del Carnaval chicharrero.

A medida que la hora del comienzo de la Gala se fue acercando, los nervios hicieron acto de presencia entre las candidatas y los diseñadores, que se afanaban por que todo estuviera perfecto. Poco a poco los miles de espectadores fueron ocupando sus asientos, todo está listo para que Santa Cruz de Tenerife conozca a su Reina del Carnaval 2018.