Tiralenguas 'tira' para Santa Cruz

La histórica Tiralenguas, la murga icodense por excelencia, se aupó en la noche del domingo al primer escalafón del podio en el concurso del Norte, premio que le valdrá para competir nuevamente en Santa Cruz tras un largo paréntesis. La hegemonía de Los Trapaseros había apartado a los de José Antonio Vera de las tablas del Recinto, pero los más veteranos sí recuerdan con nostalgia sus tres participaciones en la capital. No en vano, fueron la primera murga norteña en traspasar el umbral de la final, allá por 2008.

"Creemos que posiblemente la de este año sea la mejor actuación y la más completa de toda historia", celebraba ayer Josué González, en la murga desde el 99 -también vivió las visitas a Santa Cruz en 2006 y 2011- y al mando de las letras. "Otras veces habíamos tenido buenos finales, pero lo del domingo fue impresionante: 30 minutos con el público permanentemente en pie", afirma.

"Salió todo redondo", cuentan desde Tiralenguas, donde existía el convencimiento de que podían cuadrar una actuación notable. "Teníamos mucha confianza", describe Josué. Según cuenta, en el Norte "no hay tanta información con respecto a lo que llevan las otras, así que era una incógnita si había opciones reales de pugnar por el Primero".

La mayor satisfacción para el letrista es haber cumplido. Con creces. "Hemos hecho realidad lo que estaba dentro de mi cabeza. Eso es lo que más me enorgullece. Otros años tienes unas idea, pero luego no sale", recuerda. Además, y al preguntársele si con este repertorio habrían destronado igualmente a Trapaseros (descalificados por excederse en el tiempo), prefiere no responder con nitidez. "Es que no sé si habríamos ganado; es difícil juzgar o compararte con una murga sin que ésta haya competido".

Puestos a mirar hacia delante, Tiralenguas ya disfruta del sueño que supondrá cantar en 2019 sobre las tablas del Recinto junto a los grupos más ilustres del Carnaval: Bambones, Diablos, Mamelucos... y junto a todos ellos, una murga de Icod. "¿Un desafío? Ahora el objetivo es disfrutar", expone Josué. A continuación, en la lista de agradecimientos, hace uno especial: es

a Xerach Casanova, director musical de la murga y al que le ha salido un año redondo. "Trabajando como lo hace él, con tanta implicación y cariño, es como se consiguen las grandes cosas".

A Josué y Xerach ya les une una amistad que va más allá de los mensajes que se intercambian de madrugada, siempre preocupados ambos hasta del más nimio detalle. "Ellos me llamaron el año pasado y he procurado implicarme al máximo. No sé si por ser del Norte o qué, pero son una gente excepcional. Todo lo agradecen al máximo. Y destacaría su humildad y sencillez", señala Casanova.

"En 2017 tal vez les costó adaptarse a mi método de trabajo, pero este año se ha notado una diferencia muy grande", añade el jefe de Mamelucos, quien prefiere no pensar aún en el futuro. Eso sí, entiende que será un reto enorme para Tiralenguas hacer un repertorio más amplio y adaptarlo para que guste en la capital. Los de Icod tiran para Santa Cruz. "Será algo muy grande".