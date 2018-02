Olga Tañón : "Lo vamos a pasar muy rico, yo no vine hasta Tenerife para aburrirme"

Actuará en la Gala de la Reina y en el Carnaval de Día

"Lo vamos a pasar muy rico, pues yo no he venido hasta Tenerife para aburrirme". Fueron las palabras ayer de la cantante puertorriqueña Olga Tañón, la cual actuará hoy en la Gala de elección de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que se desarrollará en el Recinto Ferial, a partir de las 21:30 horas. Olga Tañón ofreció ayer una rueda de prensa en el Hotel Silken Atlántida, en la capital chicharrera, en la que animó a todos aquellos que asistan al Recinto Ferial a "ponerse unos zapatos cómodos, porque nos vamos a volver locos bailando". "Yo no voy a venir desde tan lejos para hacer una porquería", aseguró.

La cantante de música latina, ganadora de seis Grammy, no dejó de bromear ni un solo instante. Se disculpó ante los periodistas por llegar tarde a la rueda de prensa, indicando que se había retrasado colocándose las pestañas postizas y buscando algo que le quedara sexy, "aunque al final nada me cabe". Contó que durante la Gala ofrecerá una recopilación de varios de sus éxitos y recordó que también actuará durante el Carnaval de Día del sábado de Piñata, el 17 de febrero.

Ya un poco más seria, señaló que esta es la segunda vez que viene a Tenerife, aunque "en esta ocasión es muy diferente". "Cuando visité la Isla por primera vez, apenas nadie me conocía. Me metí en el Carnaval de Santa Cruz y lloré al ver la felicidad de las familias disfrutando de estas fiestas. Me di cuenta que el Carnaval es un stop, una parada para los problemas, para las tristezas", manifestó la cantante puertorriqueña. Aseguró que para ella es un gran privilegio formar parte de la fiesta chicharrera.

Olga Tañón ha vendido millones de álbumes en todo el mundo desde su debut en 1992. A lo largo de su carrera, la conocida como Mujer de Fuego ha sido galardonada por la RIAA con siete álbumes de oro y cinco de platino. Es la artista con el mayor récord en la historia del Premio Lo Nuestro, con 30 galardones.