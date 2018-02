"Me da pena entregar la corona tan pronto"

Vino desde Puerto de la Cruz, vio el escenario del Carnaval del Caribe y venció con su fantasía Madame Soleil. Judith López conquistó el año pasado al jurado y a las casi 5.000 personas que se encontraban entre el público del Recinto Ferial y fue coronada Reina del Carnaval 2017 de Santa Cruz de Tenerife. Los algo más de 300 kilos de pedrerías, plumas, telas y lentejuelas que conformaban el diseño colorista y único de Jorge González encandilaron como el astro rey en el verano y sirvieron para hacerse con el cetro de un reinado que concluye la noche de este miercoles con la Gala del Carnaval chicharrero en la que Judith López entregará la corona a la que será la próxima Reina de la fiesta por antonomasia de la capital tinerfeña que, en esta edición, está dedicada a la Fantasía.

Judith López asegura, en una entrevista con la opinión de tenerife, que le da "pena que este año los Carnavales se celebren antes, por lo que el reinado no ha durado un año como el de otras candidatas". El cetro de Reina del Carnaval la ha hecho "muy feliz" porque, dice, se lo había dedicado a sus abuelos, "aunque ahora ya no están". Afirma que le da "un poquito de pena" entregarlo, pero se siente "muy orgullosa" de hacerlo "a cualquiera de las candidatas que salgan esta noche porque todas son merecedoras de ganarlo".

"El reinado en el Carnaval me ha traído muchas cosas buenas porque me ha abierto puertas en el terreno profesional", destaca esta joven portuense que ha cambiado el rumbo en sus estudios. Hasta el año pasado quería estudiar Derecho para "convertirse en fiscal", pero ahora, doce meses después, confiesa que ha empezado un ciclo superior de Guía, Información y Asistencia Turística, porque asegura que "hay un mayor horizonte profesional en Canarias".



Compromisos y fiestas

A la próxima Reina del Carnaval, Judith López le aconseja "tener paciencia, sobre todo en las horas siguientes a la Gala". "Justo al día siguiente, cuando ni siquiera has dormido una hora, ya comienzas con los compromisos para atender a una multitud de medios de comunicación. Creo que ese es el día más duro de todo el reinado, quizás por el cansancio que lleva una a las espaldas y porque tienes que estar en muchos sitios en poco tiempo, contestar a muchas preguntas y posar para cientos de fotografías que te toman". Pero la joven de Puerto de la Cruz añade que "también le diría que disfrute del Carnaval en la calle, porque experimentará miles de muestras de cariño y es muy especial esa sensación de estar en contacto con la gente que vive el Carnaval".

La fantasía que lució Judith López, Madame Soleil, pesaba entre 300 y 350 kilos, sin embargo la aún Reina del Carnaval asegura que "en el momento de salir al escenario, el traje no te pesa nada, parece que no llevas nada del impulso y las ganas con las que sales por las puertas". "Es cierto que las candidatas nos preparamos en el gimnasio y hacemos dieta específica para estar en buena forma física para poder llevar el tocado y el traje sin que se note lo que en realidad pesa, pero también reconozco que la semana antes de la Gala bajé bastantes kilos por los nervios". "No obstante, no soy yo sola la que experimenté esa sensación de salir al escenario y que tenga la sensación de que la fantasía no te pesa, ya me lo habían dicho otras candidatas anteriores. Te armas de valor, de fuerza y de ilusión para darlo todo en el escenario".



Salidas profesionales

El haber sido elegida Reina del Carnaval le abrió la puerta a pasarelas como Tenerife Moda, si bien ella ya estuvo presente en la pasarela insular. "Pero es un salto cualitativo en el sentido de que ya no te conocen como Judith López, sino como la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, así que sí que te ayuda resultar elegida".

Cuando escuchó su nombre sobre el escenario del Recinto Ferial, Judith López no pudo contener las lágrimas de la emoción y al verse luego en las fotografías que se publicaron al día siguiente en los periódicos, salía en todas llorando y por ello manifestó que a ella la iban a conocer como "la Reina llorona". Ahora sonríe al recordar esa cita y explica que "esas imágenes tuvieron cosas buenas y cosas malas, se ha criticado a la persona que me maquilló y no creo que tuviera culpa alguna. Me salieron las lágrimas y no podía parar de llorar; desde fuera me decían que alguien me limpiara el maquillaje que se había corrido, pero yo no podía porque tenía las manos ocupadas. Al final una no puede ni controlar ni prepararte para las emociones que llegas a vivir cuando escuchas tu nombre como Reina del Carnaval".



"Sobre todo hay que disfrutar"

Judith López aconseja a las candidatas que disfruten el momento, sobre todo cuando sales al escenario. Tienes que sobreponerte a cualquier contrariedad que te pueda ocurrir y demostrar en el escenario que estás disfrutando con la fantasía que luces porque si no disfrutas es algo que se nota, y no solo lo notas tú y tu equipo, lo percibe el público y el jurado", señala. "Lo importante es disfrutar y que no se note que llevas tanto peso encima ni la presión con la que sales porque es verdad que tienes muchas ganas de hacerlo bien y no defraudar a nadie del equipo que ha vertido tantas horas y esfuerzos para que todo luzca impecable".

Asegura que le recomendaría a todas las chicas que les guste el Carnaval y que sueñan con ser candidatas a Reina que "lo intenten". "No solo por la experiencia que vives durante los tres minutos y medio que estás sobre el escenario, como toda la semana de Carnaval que vives al ser elegida, y también todo lo que vives en el taller con el diseñador y su equipo. Es una experiencia que nunca olvidaré".

Entre las anécdotas que recuerda del día siguiente de su nombramiento es que la primera entrevista que tenía que hacer en Santa Cruz la tuvo que hacer por teléfono ya que estaba atrapada en una de las habituales colas que se sufren en la TF-5. "No me quedó otra que atender la entrevista por teléfono porque aunque salí con tiempo, no había forma de que se movieran los coches", recuerda.

Entre los momentos que más satisfacción le han causado están aquellos en los que tanto los isleños como extranjeros la reconocían como la Reina del Carnaval. "Ha sido muy bonito sentir tantas muestras de cariño", expresa la joven.

Jorge González, el diseñador de la fantasía Madame Soleil, se presenta este año con la candidata Carmen Laura Lourido y un diseño titulado Renacida. Judith López conoció a Lourido el año pasado y le desea "mucha suerte". Confiesa que no ha ido al taller, así que asegura que no ha visto nada del diseño con el que saldrá este año. "No he visto ninguno de los diseños, pero todos serán maravillosos, así que les deseo a todas las candidatas mucha suerte".