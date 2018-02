Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018 | "Antes tenía miedo escénico, pero lo he superado para hacer lo que me gusta"

Nadie diría que hace algunos años Rosalía Barreto Suárez tenía miedo escénico. La candidata de McDonald´s y La Opinión de Tenerife, Rosalía Barreto, reconoce que tuvo que vencer esta fobia para poder dedicarse a lo que más le gusta: posar delante de una cámara y ser azafata, para lo que se ha preparado a conciencia. Ahora, gracias a que la joven de 23 años ha dejado atrás este miedo escénico también podrá subirse mañana al escenario del Recinto Ferial para defender la fantasía El Reino de los Trece Témpanos, obra del diseñador palmero Daniel Pages.

¿Se ha presentado antes a algún certamen como este?

Es la primera vez en el Carnaval, pero me presenté hace varios años a las Fiestas de Mayo y las dos veces quedé Dama de Honor y fue una experiencia muy bonita.

¿Cómo le surgió la oportunidad de ser candidata?

Yo hace años me presenté a varios casting de otros diseñadores para ver si había suerte y podía cumplir esta ilusión, pero no salió. Cuando me presenté a las fiestas de Mayo, Daniel Pages se fijó en mi y contactó conmigo hace dos años. Me dijo que si quería ser su candidata y le dije que sí enseguida. Llevo dos años guardando el secreto pero aquí estoy.

¿Logró guardar el secreto?

No me lo esperaba para nada y había desistido porque es muy difícil que habiendo tantas chichas se fijen en ti. Pero al final salió. Durante seis meses guardé el secreto pero después se lo tuve que decir a mi madre. Una vez salió publicado en el periódico ya se lo conté a todo el mundo.

¿Cómo se ha preparado para la Gala?

Me he preparado tanto física como mentalmente, aunque ahora sobre todo hay que disfrutar del momento, vivir cada instante al máximo y darlo todo mañana.

¿Es difícil compaginar las actividades propias de ser candidata con las propias de su día a día?

Estas últimas semanas requieren algo más de organización, porque tienes muchos eventos. Hay que ser muy organizada porque todos los días tienes cosas que hacer.

¿Qué cualidades cree que debe tener una Reina?

Pienso que sobre todo debe tener ilusión por ser Reina del Carnaval, no querer presentarse por capricho. Además, tiene que ser humilde y tener seguridad en si misma.

¿Es carnavalera?

Sí me gusta mucho, siempre que puedo salgo.

¿Ha estado en algún grupo?

No eso no, ya con mi padre tenemos bastante. Está en Los Mamelucos que han tenido doblete este año y el Premio Criticón así que como gane yo la casa va a ser una fiesta.

¿Qué es lo que quiere transmitir al público?

Yo sobre todo quiero que la gente sienta lo mismo que yo, que vea que estoy muy contenta de estar ahí. Me gustaría que se lo pasen bien, ya que para eso estamos ahí, no es solo una competición.

¿Qué piensa de las candidatas que ven la Gala como un trampolín?

Sí, es cierto que presentarte al Carnaval te abre puertas en el mundo de la moda. No está mal, pero si solo te presentas por eso, es mejor que no lo hagas, porque hay muchísimas jóvenes canarias que quieren presentarse porque tienen la ilusión. Si tienen verdadera ilusión no tienes en cuenta si te va a abrir puertas en otros sectores o no.

¿Cree que cualquier mujer puede presentarse?

Sí yo creo que sí. Todas somos canarias y tenemos el Carnaval en la sangre.

¿Ha seguido las Galas de la Reina?

Desde pequeña las veía en casa con mi madre. Cuando crecí empecé a ir al Recinto a verla. El año pasado cuando salió Laura pensé el año que viene voy a estar yo ahí y me emocioné mucho.

¿Qué le parece el tema elegido para este año?

Es un tema muy bonito porque no es algo concreto sino que cada persona tiene su fantasía.

¿Cambiaría algo de la fiesta?

Yo creo que el Carnaval está muy bien como está. No tengo de qué quejarme. A lo mejor lo único sería que aumentara la conciencia de la suciedad que se queda en las calles. Entiendo que sea así, pero esta es una Isla turística y las calles se quedan muy mal, aunque luego se trabaja para limpiarlo.

¿Si gana a quién se lo dedicaría?

Me lo he imaginado y me pongo a llorar. Se lo dedicaría a mi familia porque me ha apoyado siempre. A mis patrocinadores porque sin ellos no estaría aquí ni tendría la fantasía que tengo. A mi diseñador porque se fijó en mi y dijo: "tú eres la Reina de este traje". También al público que está ahí porque el Carnaval somos todos.

¿Qué espera que pase después si logra el cetro?

No se qué pasará. Yo me presentó mañana porque tengo ilusión y ganas pero también porque quiero ganar, quiero ser la Reina del Carnaval de Santa Cruz 2018. Si sale sería estupendo pero si no me quedaré con la experiencia vivida. Lo que pase después no se sabe porque le futuro es muy incierto. Espero que sean cosas buenas.

¿Qué es lo que le pone más nerviosa?

Que haya tanta gente pendiente de mi, eso es lo que me da más nervios. Yo antes tenía miedo escénico, pero tuve que superarlo para poder hacer lo que me gusta. Me apunté a un musical y lo perdí porque tenía que cantar y bailar delante de todos. Aún así siempre queda esa cosquillita que te da cuando te subes al escenario, pero no me frena porque se lo que quiero y lo voy a conseguir.