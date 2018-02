Los Joroperos arrasan

Los Joroperos se hicieron este sábado con el primer premio de Interpretación y el primer premio de Presentación en el Concurso del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018. Los laguneros firmaron un doblete con su espectáculo basado en el bien y el mal. El plantel de ganadores en el apartado de interpretación se completó con Tropicana, que se hizo con el segundo premio, y Cariocas, que ganaron en tercero. En Presentación, Cariocas repitieron con un segundo puesto y Danzarines Canarios obtuvieron el tercero. El jurado concedió dos accésit para Danzarines Canarios y Tropicana, en Interpretación y Presentación, respectivamente.

La comparsa Tropicana Infantil y su batucada fue la responsable de dar la bienvenida al público que se congregó en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife para disfrutar del Concurso de Comparsas. Como ya pasó en la edición de 2017, los jóvenes bailarines de Candelaria vistieron de brillo gris y negro el inicio del certamen. "Por fin podemos entrar en calor con este concurso de comparsas" aseguraron las presentadoras, Rebeca Paniagua y María Doménech, que comenzaron el acto haciendo recuento de todas las aficiones presentes en el recinto. Agradecieron el apoyo del público presente, que incluso hizo cola para acceder al concurso, y a las personas que colaboran "cada día, para hacer más grande este Carnaval". Tras presentar al jurado, Paniagua y Doménech animaron a todos los presentes a compartir los momentos de la gala en las redes sociales.

La primera en subir al escenario, dirigidos por Sara Díaz Mendoza, con 84 componentes y luciendo la fantasía En busca del Tesoro, fue la comparsa Bahía Bahitiare. La música de Piratas del Caribe sirvió para presentarlos sobre el escenario. Piraras, galeones y cofres repletos de mil riquezas irrumpieron en la noche capitalina. Destacó el contraste que ofreció parte del cuerpo de baile, ataviado con vistosas plumas azules y violetas. Además, los cambios de vestuario y las coordinadas entradas y salidas del escenario dieron más de una alegría al público.

Le siguió en el certamen una de las comparsas más veteranas del Carnaval. Fundada en 1971 y con sede en pleno corazón del emblemático barrio capitalino de El Toscal, Danzarines Canarios lució este sábado una fantasía titulada La nuit ets magique. Llevaron hasta el escenario un auténtico cabaret con New York, New York como tema de presentación. Los de Luis Pablo Hernández Collado ofrecieron una coreografía al nivel de Liza Minnelli. No faltó tampoco la reconocida coreografía de Beyoncé para su Single ladies pero versionada para el carnaval. El momento tribal llegó con la entrada de un grupo de bailarines vestidos de naranja y al ritmo de una potente percusión. Con su "que llueva, que llueva", los Danzarines parecían haber adivinado desde hace meses el tiempo de estos días en Santa Cruz. También incorporaron melodías de Michael Jackson que permitieron a la formación santacrucera exhibir otro tipo de pasos de baile, más alejados del habitual estilo comparsero.

Los 59 componentes de Los Tabajaras fueron los siguientes en actuar. Ensayan habitualmente en el mercado del barrio de la Salud y suman ya 33 años de historia en las fiestas santacruceras. Ataviados con la fantasía ideada por Dailo Rodríguez López, Raíces de un imperio, comenzaron su actuación al son de una trompeta para continuar con una danza de ritmos egipcios, como su fantasía. De nuevo, el desaparecido Michael Jackson y su música sirvieron de inspiración para la formación dirigida por Gerán Celso Hernández. También sumaron a su repertorio temas más rockeros para demostrar la versatilidad y coordinación de sus bailarines.

La cuarta en subirse al escenario en el Recinto Ferial fue la comparsa candelariera Tropicana, fundada en 1994 y dirigida por José María Bolaños. Su fantasía, titulada Quimbara, llenó de dorados, azules y verdes el escenario con una coreografía de presentación vibrante, llena de saltos y con un ritmo trepidante. Sus 90 componentes dibujaron sobre las tablas del recinto ferial una coordinada danza con alguna que otra sorpresa como la aparición de un panel de colores que sirvió para introducir uno de los cambios de vestuario. Hubo también un afortunado guiño a la mítica película Flashdance con She's a maniac, el tema más emblemático de la banda sonora de la cinta de 1983.

Los Valleiros llegaron a continuación con su fantasía La danza del sol y 65 componentes a las órdenes de su director y representante, Isauro Rivero. Anunciaron una noche de magia de la mano del "genio del carnaval" y sus tres deseos: bailar, reír y soñar. Usaron la música de Aladdín para arrancar su actuación. Las flores giratorias de sus componentes femeninas llamaron especialmente la atención.

Con una de las aficiones más entregadas, Joroperos hizo su aparición a la mitad del concurso. Sus seguidores se distinguieron con cuernos luminosos y globos rojos y blancos que agitaron para dar la bienvenida a la comparsa lagunera. Los cuernos iban a juego con la fantasía, diseñada por Santi Castro y titulada Entre el bien y el mal. Llegaron disfrazados de ángeles y demonios. Demostraron su medida coordinación y no se concedieron ni un respiro durante la actuación, que incluyó también temas de Abba.

Al ritmo de los tambores, Río Orinoco cumplió este sábado 30 años desde su fundación con 85 componentes y una fantasía titulada La magia de tu carnaval. Unicornios incluidos, desplegaron todo el arsenal de baile y colorido sobre las tablas desde el primero de sus 30 minutos. Sonaron clásicos como Siboney y sus bailarines ejecutaron figuras espectaculares. La formación, que ensaya entre San Matías y San Bartolomé de Geneto, supo mantener la intensidad hasta el último momento.

Una de las más veteranas es la comparsa Cariocas, que tiene su sede en Valleseco. El sábado lucieron una fantasía de Juan Carlos Armas: Aloha Kaua. Para hacer honor a su vestuario subieron a la tarima un enorme volcán para presentar su espectáculo: Músicas del mundo. Comenzaron con una danza tribal de inspiración hawaiana que terminó con la salida de una bailarina del interior del volcán. También optaron los ritmos variados, desde Abba hasta el chachachá.

Adiós tristeza fue el título de la última fantasía en subir al escenario del Carnaval de mano de Los Rumberos. Comenzaron su actuación con mensajes como Stop Bulling, Stop Maltrato o Stop Acoso. La presentación de la comparsa incluyó una pequeña pieza con las bailarinas interpretando a unas marionetas. Lucieron una imagen arlequinada y sacaron provecho a una trepidante conga.